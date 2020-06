La coconductora de Bendita quiere que le reconozcan su sex appeal. Crédito: Instagram

Además de pasar de panelista a co-conductora de Bendita , ante la presencia virtual de Beto Casella, Edith Hermida ha desarrollado una larga carrera en Canal 26 . Aunque el verdadero espaldarazo a la periodista y locutora se lo dio su llegada a la televisión abierta, el cable fue parte de su formación; y en particular, el canal al que todavía responde.

Por eso, cuando en el último programa de elnueve se dedicaron a desarrollar los elementos planteados en un informe sobre la polémica en torno a la ex Gran Hermano Romina Malaspina , Casella quiso saber cómo era la relación de las dos mujeres, que actualmente comparten canal.

Y aunque Hermida no dijo habérsela cruzado aún, sí se lanzó a opinar sobre el tema cometiendo, en el camino, un sincericidio: "Yo me quiero poner el top de ella porque salió en la tapa de Clarín. Hace 25 años que trabajo en Canal 26 y no salí nunca". Y aunque el comentario fue (y se tomó) a modo de broma, nadie en el panel se preocupó demasiado por el mensaje conservador y anacrónico que se podía leer entre líneas.

Muy por el contrario, la conductora siguió: "Cuando hablan de las conductoras hot de Canal 26 a mí nunca me ponen. Me ningunea todo el mundo. Yo me animo a ponerme la misma ropa que ella. El otro día dije: 'Me voy a poner un top', pero no tengo ni uno ", en una frase que no pareció parte del juego, sino completamente real.

Ante la confesión de su compañera, Beto quiso saber si podía esperar de ella la misma devoción en vestuario para su programa de elnueve que el que mostraba con la señal de noticias. La respuesta de Edith no dejó dudas: "Para Bendita también me lo pongo. Que me consigan uno de esos transparentes, así salgo alguna vez en una tapa ".