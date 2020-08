Barili y Pérez, una dupla que celebra 18 años al aire

Con una divertida frase, Cristina Pérez celebró el decimoctavo aniversario de Telefe Noticias junto a Rodolfo Barili. Además del brindis en el canal -que quedó documentado en las historias de Instagram de los conductores-, mensajes en las redes sociales y hasta en vivo durante el programa, hubo unas picantes palabras que dijo la periodista que no pasaron inadvertidas. "Ninguna te duró más que yo, Ro", le lanzó antes de chocar las copas, con una risotada de fondo.

Un 12 de agosto, pero de 2002, dos jóvenes periodistas tomaban un nuevo desafío: el de conducir Telefe Noticias, a las 19, en el canal de las pelotitas de colores. Ella tenía 28 y él, 29. El dúo resultó exitoso y ayer cumplieron 18 años al aire. Emocionados con tamaño aniversario, ambos usaron sus redes sociales para festejar el hito.

"La primera promo. Hoy hace 18 años. Toda una vida juntos. Infinitas gracias por acompañarnos en estos 18 años", escribió Barili ayer junto a una imagen donde se lo ve con Pérez. Además compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram de aquella primera promoción en donde eran tan solo una promesa.

Por su parte, Cristina le contestó: "Querido Rodolfo Barili, vos sabés, como nadie, el amor que ponemos cada día. En esto que es nuestra vida: contar las cosas que nos pasan a todos. Las noticias. Creo que nos sorprende que hayan pasado 18 años porque a cada día lo vivimos como el primero. Porque volvería a vivir cada momento para llegar hasta acá".

"Porque de alguna manera somos una familia con quienes nos vieron crecer o crecieron con nosotros. Te agradezco por estar en mi vida, por lo que aprendimos juntos. Por tu amistad incondicional y porque ya no soy yo si no me pienso con vos. En este sueño que cada día hacemos realidad en Telefe Noticias. Felices 18 años. Juntos. Una vida. Gracias a todos por traernos hasta aquí", agregó Pérez.

En el intercambio se nota lo mismo que se ve al aire, la buena relación que mantienen los presentadores de noticias. Luego de sus respectivas separaciones, romances y rumores que los unían sentimentalmente, Barili y Pérez lograron seguir surfeando olas y consagrarse como un dúo dinámico e indestructible.

Más tarde, también en las historias de Instagram, los periodistas compartieron el festejo que hicieron dentro del canal. Con tortas y champagne en mano, Cristina y Rodolfo se sacaron los tapabocas para brindar con el resto del equipo.