El “Pollo” Álvarez volvió de París y fue directo a su programa: la sorpresa de sus compañeros por el modo en que irrumpió en pantalla

Hace unos días, Nicolás Magaldi tomo la posta de la conducción de Nosotros a la mañana, ya que Joaquín “Pollo” Álvarez viajó a Europa para presenciar la final de la Champions League. Este lunes, y mientras estaban con la agenda de actualidad, el conductor irrumpió sorpresivamente en el estudio tal como salió de Ezeiza: con gorrita, tapabocas, mochila y una gran valija.

Recién aterrizado, y ante el asombro de sus compañeros, “El Pollo” justificó su aparición en medio del programa. “Recién, recién llegué. Hubo demora en el vuelo”, comentó mientras se saludaba efusivamente con su reemplazo. Tras bromear que cuando uno llegaba el otro se iba, Magaldi le hizo una pregunta inesperada: “Justo fuiste a Francia y hay escándalo con la Gioconda, ¿fuiste vos?”, bromeó el conductor.

“No quiero ser prejuicioso pero para mí, ¿sabés quiénes fueron? Los hinchas del Liverpool. Los ingleses estaban pesados. De hecho, en la puerta del estadio estaban bastantes picaditos”, contó con una notable cara de dormido. “Es que ¿alguien duerme en un avión?”, preguntó esperando la complicidad de sus compañeros, quienes lo sorprendieron con un “sí” rotundo.

“Yo no dormí pero vi películas, me puse al día. Vi Nace una estrella en español, es medio malo verlo así. Me vi El marginal, la descargué y la vi. Y me vi un documental”, reveló El Pollo Álvarez sobre cómo pasó las más de 10 horas de vuelo entre París y Buenos Aires.

“¿Vas a tomar la posta vos ahora?”, le preguntó Nicolás Magaldi queriendo dejar la conducción del ciclo en sus manos. “No, no, seguí vos el programa. Yo hoy vine a saludar”, lanzó Álvarez sentado en el panel junto al resto de sus compañeros. “Yo estoy bien acá, voy a acompañar. Estoy tratando de estar en pie en esta silla”, confesó, entre risas, agotado. Un buen gesto del conductor que pasó a saludar, pero que no alteró los planes del programa de eltrece para esta fría mañana de lunes.

El “susto” que se llevó en el Arco de Triunfo

El viernes, El Pollo salió un instante al aire en Nosotros a la mañana y, a pedido de Nicolás Magaldi, se puso a bailar en pleno Champs Elysees. “¡Miren donde estoy hoy!”, dijo entusiasmado el conductor, quien viajó invitado por la cerveza oficial de la Champions League. Pidió “una cumbia de La Konga” y buscó a un transeúnte para que lo enfoque con su celular. “¿Me tiene esto un segundo que está grabando?”, le dijo a otro turista que estaba por la zona mientras tiraba unos pasos en vivo y revoleaba su campera con ritmo. Sin embargo, su baile en medio del Arco de Triunfo fue interrumpido repentinamente: “¡Uy, la policía! Sorry, sorry”, exclamó el periodista en un inglés muy precario.

Ante la presencia de un oficial que lo invitaba a retirarse del medio de la calle, el conductor volvió a recuperar la compostura y lanzó: “Es que no quiero ir preso acá porque no sé hablar. Vamos a respetar las leyes porque no quiero ser el argentino que va a un lugar y... Hay que respetar las leyes en todos los lugares del mundo”, aportó.