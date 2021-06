El emotivo recuerdo por el que Cristina Pérez se quebró al aire en PH

En PH: Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff, siempre se viven momentos muy íntimos cuando los famosos invitados comparten con el conductor anécdotas muy personales en una suerte de fogón. El sábado por la noche, la periodista Cristina Pérez se quebró al aire al recordar a su abuela en el denominado “Punto de encuentro”, el segmento del programa en el que cada figura se acerca a una fogata para hablar de tópicos que suelen tocar fibras muy profundas.

Mientras el actor Alejandro Fiore, la actriz y cantante Stefi Roitman, el músico Pipo Cipolatti, y la modelo y conductora Teresa Calandra escuchaban atentamente, Pérez le dedicó unas sentidas palabras a su abuela.

Ante la pregunta de Kusnetzoff sobre qué momento de su vida le gustaría elegir para experimentarlo nuevamente, Pérez se emocionó al explayarse sobre la gran influencia que tuvo su abuela Amparo en su vida, y cómo sus consejos la marcaron indefectiblemente.

“No volvería para dejar algo atrás”, aclaró en un comienzo la coconductora de Telefe Noticias. “Yo extraño mucho a mi abuela, toda mi vida la extrañé, y volvería para estar un ratito con ella”. En cuanto a qué consejos de Amparo la marcaron, Pérez no dudó en segundo en destacar esas virtudes que permanecen con ella. “Me hizo muy fuerte. Me hizo ser como soy porque me enseñó que uno valía, que no importaban las circunstancias”, contó Pérez, conteniendo las lágrimas.

Asimismo, compartió una experiencia inolvidable que vivió en un viaje, y que también tuvo a su abuela como protagonista. “Una vez me pasó en una estación de trenes en algún lugar del mundo que vi a una viejita. Mi corazón creyó que era mi abuela y caminé tres pasos para abrazarla. Me di cuenta hasta que punto sentía y siento que está viva”, relató, y compartió con la audiencia qué le diría si pudiera estar un día más con ella.

“Le contaría que me fue bien, que mi casa tiene todo blanco como a ella le gustaba y que me sigue gustando recordar las horas que pasaba con ella mientras ella cosía. Era modista y cosía vestidos para otras mujeres. Eso para mí era una fiesta, y volvería para estar con ella un rato”, concluyó una emocionada Pérez.

