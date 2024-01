escuchar

Luego de un 2023 marcado por la pelea por el rating de los sábados por la noche, Mirtha Legrand volvió a la televisión anoche sin Andy Kusnetzoff y su ciclo PH, podemos hablar, en la vereda de enfrente. Y en plena charla con Adrián Suar y Guido Kaczka sobre qué significa ganar en el medio, la conductora hizo un llamativo sincericidio: “ Yo estoy encantada de que terminó PH” , confesó.

Todo comenzó durante una charla de Legrand con el conductor de Los ocho escalones del millón. “Por ahí a lo largo de los años le dimos valor solo al primero. Desde que laburo me doy cuenta de que cada vez más lo único que tiene valor es el que gana”, aseguró en relación a la competencia que se da en la televisión y en la industria del entretenimiento, y continuó: “Quizá ese sea un error que todos tenemos. Importa el uno, importa el dos, el tres, el cuatro. Y mientras más importe eso es más beneficioso para todos. Por supuesto que querés que te vaya lo mejor posible, pero…”. Kaczka no pudo terminar la frase: en ese momento la Chiqui aseguró, sin reparos: “Yo quiero ganar siempre”.

“Mirtha, vos querés ganar siempre, pero ¿harías algo inmoral para ganar?”, intentó indagar un poco más el conductor. “No, eso no”, reaccionó Legrand. “Es una mala acción eso. Es feo”, agregó. “Entonces ahí es donde uno dice ´no sé si es lo más importante´. uno quiere ganar siempre como quiere ganar siempre: manteniendo lo que a uno le gusta”, completó su idea el invitado. En ese momento, con seriedad, la Chiqui sorprendió a todos con una frase inesperada. “yo estoy encantada que terminó PH”, se sinceró. “Es muy audaz lo que he dicho”, siguió luego de esperar a que sus invitados terminen de reírse. “No me va a cortar. Que no me lo corte”, pidió, señalando con el dedo hacia adelante pero sin mencionar al destinatario de la frase.

Un rato después, Legrand volvió a marcar la importancia que tiene para ella el rating. “Vos me dijiste recién ´yo quiero ganar´ y está perfecto. Ahora, Mirtha, vos estás mucho más allá del rating”, intentó hacerla entrar en razones Kaczka, aunque no tuvo éxito. “Yo antes no me fijaba. Antes no le daba importancia al rating. Desde hace unos años apenas que empecé a darle importancia”, confesó la diva.

El look de Mirtha para inaugurar el 2024 al frente de su ciclo

Un 2023 con la política como razón del éxito

El gran regreso de Mirtha Legrand a la televisión el año pasado ocurrió el 7 de octubre y la diva hizo uso de la coyuntura política para nutrir a su programa de contenido caliente. Es así como en sus primeras tres emisiones del año, su show se convirtió en el gran final de campaña de los principales candidatos a ocupar la presidencia de la nación. Javier Milei y Patricia Bullrich protagonizaron los primeros dos rounds, ya que Sergio Massa fue como invitado un domingo al mediodía.

En el programa debut, con Milei y su novia, Fátima Florez, como invitados, La noche de Mirtha promedió 11,2 puntos y escaló hasta un techo de público de 12 puntos, dejando muy atrás a PH, podemos hablar. Una semana después fue Andy Kusnetzoff el ganador de la noche: ese día cenaron con Mirtha Patricia Bullrich, el economista Carlos Melconian y los periodistas Jonatan Viale y Diego Sehinkman y PH marcó un promedio de 10,2 puntos, trepando a un pico de audiencia de 11,7 puntos; con un promedio de 7,2 para Mirtha.

Mirtha Legrand cerró el 2023 con Javier Milei y Patricia Bullrich y esa noche ganó en rating

El gran éxito de Mirtha se repitió con la presencia de Milei ya como presidente. El 24 de diciembre, la mesaza de Legrand fue lo más visto del día con 12.5 puntos de rating. En esa emisión al primer mandatario nacional lo acompañó Patricia Bullrich, la excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio que el libertario eligió como ministra de Seguridad. Muy lejos quedó PH, que se quedó con el segundo lugar con 6.3 puntos. Pero la Chiqui no se quedó con el primer puesto todos los sábados del 2023: muchos los ganó el ciclo de entrevistas grupales del Telefé, como el del sábado 25 de noviembre, cuando con andy estuvieron Fer Dente, Josefina “China” Ansa, Mica Viciconte, el Chango Spasiuk y Horacio Cabak y lograron un rating de 6.9 puntos contra los 6.3 puntos de eltrece.

