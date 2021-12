El rating de la TV: cómo le fue a Juana Viale en su despedida de la pantalla

Juana Viale se despidió anoche de la pantalla de eltrece de la temporada 2021 de La noche de Mirtha, uno de los dos ciclos que conduce desde hace dos años en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, con motivo de la pandemia de Covid-19. Al tratarse de su último programa del año -este domingo, en Almorzando, se hará un repaso de los temás más candentes que se trataron en la mesaza-, la actriz no pudo evitar emocionarse.

Los invitados

Para una emisión tan especial, Viale estuvo rodeada de invitados con quien pudo mostrarse muy descontracturada, una de sus marcas registradas como conductora. En la mesa estuvieron la actriz Verónica Llinás, al actor Luciano Cáceres, el diseñador Mariano Caprarola y el actor y director de cine Nicolás Stupenengo.

Los números

A diferencia de otras ocasiones, Viale no tuvo como competencia a Andy Kusnetzoff con PH: Podemos Hablar, programa que se despidió el pasado sábado.

La nieta de Mirtha hizo un promedio de 5.8 puntos contra la propuesta Cine del sábado de Telefe, donde se emitió La quietud, que cosechó 5.0 de rating promedio. En cuanto a los picos, Juana obtuvo uno de 6.9, uno de los más altos del año.

La emoción

La emoción de Juana Viale en el cierre de su programa: “Soy una agradecida de la vida”.

Luego de una emisión muy emotiva que se pudo ver el sábado previo con el regreso de Mirtha Legrand a su programa, Juana volvió a emocionarse al despedirse de sus televidentes, al menos por este año.

“Yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados. No es fácil coordinar agendas y han hecho locuras para estar acá. Respeto a todo el mundo, que vengan acá y puedan decir lo que quieran”, expresó Juana.

Luego de mencionar a aquellas personas que hicieron posible el programa y de leer un texto de su hermano Nacho Viale y de Diego Palacio en nombre de StoryLab, Juana destacó: “Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso”. Luego, se refirió a sus planes a futro. “¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa, porque el destino me lo va a hacer saber”, manifestó.

