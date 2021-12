Caso Alec Baldwin: el padre de la directora de fotografía Halyna Hutchins asegura que el actor “es culpable de su muerte”

En medio de la investigación por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película Rust, el padre de la joven, Anatoly Androsovych, brindó unas declaraciones muy duras al periódico The Sun y culpó directamente a Alec Baldwin por la tragedia. “Para mí está claro que es culpable”, aseguró el hombre.

Recordemos que el actor disparó accidentalmente un arma que no había sido descargada correctamente, episodio que acabó con la vida de la directora de fotografía del western.

“No puedo entender el comportamiento de Alec”, añadió Androsovych. “¿Por qué borró sus tuits cuando quedó claro que el tiroteo ocurrió en un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los preparativos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo”, declaró. En efecto, a comienzos de diciembre, Baldwin, quien está siendo investigado, borró su cuenta de Twitter y lo propio hizo su esposa, Hilaria. Actualmente, el perfil del actor está activo, pero con sus mensajes protegidos.

Halyna Hutchins era la directora de fotografía de la nueva película de Baldwin

El 22 de octubre, Baldwin había recurrido a su perfil en la red social para compartir su pesar por lo ocurrido en el rodaje de la película de la que es productor: “No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, tuiteó entonces.

En cuanto a las recientes declaraciones del padre de Hutchins, el hombre también expresó que no tiene dudas sobre cómo está configurada la cadena de responsabilidades del fatídico hecho que también pudo haberle costado la vida al director Joel Souza, quien fue hospitalizado por heridas leves. “Para mí está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se lo puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”, manifestó, y aludió a cómo se encuentra Andros, su nieto de nueve años. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha sido un gran shock para todos”, remarcó.

La reacción del actor tras la tragedia

Las últimas novedades de la investigación se vinculan con el pedido de una orden judicial para acceder al celular de Baldwin. Según reportó hace unos días la publicación Variety, la Oficina del Sheriff de Santa Fe obtuvo finalmente una orden para registrar el teléfono del actor en un intento de encontrar pruebas que puedan ayudar a completar la investigación. A su vez, se supo que la policía le había pedido a Baldwin previamente que entregara voluntariamente el teléfono, pero que él se negó. Esta información surge de la declaración jurada de la detective Alexandria Hancock, quien declaró que realizó una breve búsqueda en el teléfono de Hutchins y encontró conversaciones sobre la producción que se remontan al 14 de julio.

La llamada al 911, tras el accidente en la película de Alec Baldwin

La palabra de Baldwin

Semanas atrás, el actor rompió el silencio en una entrevista televisiva -ya había brindado escuetas declaraciones a la prensa-, y eligió la cadena ABC News, que emitió el programa especial Alec Baldwin Unscripted (“Alec Baldwin, sin guion”). En la misma, el actor aseguró que no es el responsable de lo sucedido. “Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”, dijo tajante en diálogo con George Stephanopoulos . Por otro lado, también aseguró que hasta el día de hoy “no tiene idea” de cómo llegó una bala real al set de filmación: “Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería”.

El actor y productor Alec Baldwin, durante la entrevisa con el presentador de Good Morning America, George Stephanopoulos, en la que habló sobre el tiroteo fatal en el set de la película Rust

Baldwin reveló que el día del fatal tiroteo, él y Hutchins se juntaron para hablar sobre la escena en la que su personaje, acorralado y herido, desenvainaría su arma sobre dos enemigos. En marco del ensayo de dicha secuencia se produjo la tragedia. El actor contó que fue el primer asistente de dirección, Dave Halls, quien le entregó un revólver, y recordó que le dijo: “Esto es un arma fría”, una jerga que se utiliza para referirse a un arma que está descargada o con balas de fogueo. “Ahora, lo que sucedió allí, y por qué hizo esa declaración, y qué pasó en realidad, no tengo idea”, añadió, y se mostró muy quebrado al hablar de su encuentro con Matthew y Andros, esposo e hijo de Halyna.

Halyna, en una foto junto a su marido Matthew y su pequeño hijo, Andros Instagram @mhutchins777