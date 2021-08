El regreso de Mirtha Legrand: finalmente, Roberto Moldavsky no será de la partida, pero ya tiene reemplazo

A poco más de 48 horas, se produjo un sorpresivo cambio entre los invitados que acompañarán a Mirtha Legrand este sábado. Si bien se había anunciado ayer que el humorista Roberto Moldavsky sería de la partida, finalmente eso no sucederá y su lugar será ocupado por Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se aclaró en las redes sociales de Mirtha Legrand, Moldavsky no será de la partida por “un tema personal”. Más allá del comunicado oficial, lo cierto es que el humorista acaba de debutar en el Teatro Apolo con su nuevo show El método Moldavsky, razón por la cual debe preservar sus energías para cumplir con las cinco funciones semanales. Como el programa de eltrece se graba pasado el mediodía del sábado, implicaba un gran esfuerzo físico para él, luego de la función del viernes y antes de las dos que debe realizar ese mismo día por la noche.

Sin embargo, algunos rumores también indican que Telefe no habría terminado de autorizar la presencia de Moldavsky en el canal colega. Cada domingo, el humorista acompaña a Lizy Tagliani en Trato hecho, y, según las mismas fuentes, su posible visita a eltrece había generado algunos malestares en las oficinas ejecutivas del canal. Más allá de las conjeturas, con o sin asidero, lo cierto es que no formará parte de la mesaza del sábado, algo que la propia Legrand lamentó desde sus redes sociales.

Lamentamos informar que el Sr. Roberto Moldavsky @moldavskyrober no podrá asistir al programa del sábado 28 por un tema personal. ¡Siempre será bienvenido y es amigo de la casa! Gracias a él y a su producción.

Si se tiene en cuenta las ya confirmadas presencias del periodista Jonatan Viale y de Baby Etchecopar, la inclusión de Quirós termina por darle un tinte mucho más político a la mesa. Carolina Pampita Ardohain el único referente del mundo del espectáculo, aunque posiblemente también se meta en temas de actualidad al hablar de la inclusión de su esposo, Roberto García Moritán, dentro de la lista de Ricardo López Murphy a precandidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires.

Legrand se prepara para regresar a la pantalla este sábado, luego de aquella recordada cena del 19 de diciembre del año pasado en la que compartió la mesa con su nieta Juana Viale y con su hija Marcela Tinayre. Claudio Cosano será el encargado de vestirla, tal como sucede en los últimos años. Según pudo saber LA NACION, el diseñador se acercó al piso de la diva en Palermo para probarle tres modelos diferentes y con diversa paleta de colores cada uno. El mismo sábado, en su camarín de los estudios La Corte, desde donde también se emite la señal informativa LN+, la estrella de eltrece decidirá con que vestido enfrentará las cámaras de su rentrée. Por su parte, la chef Jimena Monteverde preparará un menú no sofisticado y los sabores telúricos que disfruta el paladar de la anfitriona.

La conductora llegará al mediodía al edificio de la calle Fraga, en el barrio de Chacarita, y no demorará mucho en pisar el set. Previo paso por su camarín, la idea es que antes de las 13, Chiquita haga un reconocimiento del territorio que le tocará transitar, dado que este es el primer año que tanto La noche de Mirtha como Almorzando con Mirtha Legrand se graban en La Corte, abandonando la tradición de hacerlo en Estudio Mayor de Kuarzo. Por estas horas, Nacho Viale y Diego Palacio, responsables de StoryLab, están evaluando la dinámica en el set, ya que se trata de un espacio muy amplio y con desniveles, aunque Mirtha no ingresaría a la escenografía por el gran escenario elevado. La colaboración de Mónica, una de las asistentes que sirven la mesa, será fundamental. Aunque reina el hermetismo, algunas sorpresas divertirán a la diva y a su público.

Como Juana Viale está cumpliendo con la cuarentena obligatoria en un hotel porteño, el domingo no se emitirá Almorzando con Mirtha Legrand, dado que no se forzará a la diva a grabar dos programas consecutivos. Viale viajó a Francia para acompañar a su hija Ámbar, que iniciará estudios de Arte en París. Por ahora, no hay fecha de regreso permanente para Mirtha, aunque la diva había anticipado a LA NACIÓN su idea de volver a la actividad cuando reinen temperaturas más templadas y la pandemia del Covid haya menguado sus efectos. Se descarta que, antes de fin de año, Mirtha vuelva a ocupar su lugar al menos de manera intermitente.

De no mediar inconvenientes, a las 13 del sábado se iniciaría la grabación del programa que se emitirá esa misma noche, en el que será uno de los regresos más esperados de la televisión.