Marcelo Polino reveló en Podemos Hablar el secreto mejor guardado respecto a Luciana Salazar y la maternidad de Matilda

20 de septiembre de 2020 • 02:51

El programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar, tuvo anoche como invitados a la actriz Flor Vigna, a los periodistas Marcelo Polino y Diego Brancatelli y a Evelyn Von Brocke. Los participantes en esta nueva emisión del ciclo hablaron de su presente laboral y compartieron ante las cámaras algunas anécdotas de su vida, muchas de ellas correspondientes al plano amoroso y de su intimidad.

En una ronda de confesiones sobre quienes tuvieron que guardar un secreto por mucho tiempo, Polino tomó la palabra para referirse al momento en que su amiga Luciana Salazar le pidió que no comentara con terceras personas sus intenciones de convertirse en madre.

El periodista es padrino de Matilda, la hija de la modelo nacida por vientre subrogado. Sobre este proceso, Polino contó: "Cuando (Salazar) empezó a averiguar y a hacer todos los trámites para ver cómo se realizaba, me dijo: 'vamos a comer juntos, Poli, pero a solas'. Entonces fuimos a cenar los dos y me dice: 'mirá, tengo que contarte algo...'", comenzó relatando el periodista, emocionado al evocar aquel momento.

"Tengo que contarte algo que sabe nada más que mi mamá: 'Voy a tener una hija, voy a tener un bebé', me dijo y yo me quedé helado, porque no entendía bien lo que me estaba diciendo. Me cayó como una ficha de golpe. Y ahí me contó que había viajado a Estados Unidos y que habían subrogado un vientre... Lo sabían Martín Redrado, que era su pareja en ese momento, que la acompañó, su mamá y yo. Entonces fue como un secreto y no se podía decir nada. De hecho se supo ya cuando llegaba Matilda. Así que fueron muchos meses de guardar un secreto que ni siquiera las hermanas (de Luciana) sabían", detalló Polino.

Ante esta confesión, las especulaciones respecto a la paternidad de la pequeña Matilda no tardaron en llegar por parte de Andy: "Está claro, con el secreto que estás contando, que estás confirmando que Redrado es el padre...".

"No, yo no estoy confirmando nada. Yo estoy diciendo que las personas que lo sabíamos éramos yo, su mamá y Redrado. Estoy diciendo quiénes lo sabíamos. Te dije que era emotivo, no me metas en un kilombo", suplicó el periodista.

Kusnetzoff insistió en su teoría, a la que Evelyn Von Brocke sumó más datos: "Cuando le preguntás a Redrado, él dice que puso el dinero para que sucediera este milagro, pero que él no participó en nada más...No sé, Polino, ¿qué decís?".

"Yo ya me llevé mi respuesta, que cada uno saque su conclusión", sugirió finalmente Andy.

