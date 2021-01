El Tigre Verón: tras el conflicto con Polka, Marco Antonio Caponi no quiere retomar las grabaciones Crédito: Instagram

A comienzos de marzo, cuando la pandemia de coronavirus obligó al Gobierno a decretar un aislamiento social obligatorio, las grabaciones de la segunda temporada de El Tigre Verón quedaron suspendidas por tiempo indefinido. Hoy, casi un año más tarde, finalmente la serie está lista para retomar el rodaje y culminar con la filmación de los dos últimos episodios. Sin embargo, uno de sus protagonistas se niega a regresar.

Se trata de Marco Antonio Caponi, quien a pesar de los intentos de Polka para llegar a un acuerdo, tanto económico como de horarios, dijo que no al proyecto. Consultado por LA NACION, el actor señaló que no tiene nada para comentar al respecto. "Mi versión está publicada en Instagram hace meses y en cartas del sindicato", le respondió el actor a este medio vía WhatsApp.

Según le contó a LA NACION una fuente cercana a la producción, cuando comenzó la cuarentena solo quedaban por grabar los dos capítulos finales de la miniserie protagonizada por Julio Chavez. En ese momento, se acordó con todos los actores que Polka pagaría los salarios completos, tal lo pautado, y que ellos tomarían el compromiso de volver cuando sea seguro y la situación sanitaria lo permita.

Si bien la productora se demoró unos meses en pagar lo adeudado, debido a la crisis que sufrió, cumplió con su parte del trato y todos cobraron lo adeudado. Para los 15 días de filmación que restan, le ofrecieron a todo el elenco un salario acorde al tiempo que deberán dedicarle al proyecto este verano.

Ni bien la gente de Polka se contactó con los representantes de Caponi, éstos le dijeron que el actor no podía regresar ya que tenía otros compromisos laborales. Para no poner en juego la continuidad de la tira, la producción se contactó con Oficina Burman, responsable del proyecto de Amazon Prime en el cual está trabajando el actor. La respuesta que obtuvieron es que no tenían problemas en ponerse de acuerdo para que el actor pudiera cumplir con las dos series. En ese momento, desde Polka volvieron a contactar al representante del actor, quien les habría pedido una importante suma en dólares para retomar el compromiso. Por otra parte, el dinero debía ser pagado directamente al intérprete, sin pasar por la Asociación Argentina de Actores, entidad que retiene parte del salario para cargas sociales.

Debido a que el cachet supuestamente solicitado por Caponi era muy elevado, y que su personaje es fundamental en la historia, desde la producción tomaron la decisión de cambiar los libretos de la ficción para que culmine en el capítulo 6 y no en el 8 como estaba planeado. De esta manera, se utilizará lo grabado a comienzos de 2020 y solo se harán algunas pocas tomas como para darle un cierre a la historia.

A comienzos de año, en medio de la crisis que sufrió la productora de Adrián Suar, tanto Caponi como su mujer, Mónica Antonópulos, se volcaron a las redes sociales para hacer un extenso reclamo contra la empresa. "La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no solo despidió empleados y se financió con nuestros sueldos, también usó al Estado y no cumplió con la parte que le corresponde. Y lo más grave e imperdonable es que se encargó de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada uno de nosotros y en un momento de la vida extremadamente frágil y perturbador para cualquier ser humano", escribió Caponi en Instagram, y añadió: "Mientras presentan protocolos y hacen pantomimas siguen estirando una situación espantosa. No se jacten de querer salvar la industria, porque lo único que hacen es destrozarla y destrozarnos. ¡RESPETEN EL TRABAJO! Y CUMPLAN".

