En un frigorífico en la localidad bonaerense de San Fernando, se produjo hoy un enfrentamiento a tiros por la representación gremial de los trabajadores, que dejó a dos personas heridas con disparos en las piernas, vehículos incendiados, y la zona reforzada por decenas de policías.

La pelea se suscitó entre dos sectores que compiten entre sí por la representación de los trabajadores del frigorífico Ecocarnes S.A (Cocarsa), donde se desempeñarían unos 400 empleados. Los hechos comenzaron alrededor de las 6, cuando un grupo del Sindicato de la Carne impidió el ingreso de los trabajadores al frigorífico ubicado en la ruta 202 y la calle Cordero. Según informaron fuentes policiales, había unos 100 manifestantes pertenecientes al Sindicato de la Carne, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Barrios de Pie y se acercaron al predio utilizando pirotecnia para reclamar contra los despidos y un ajuste en las condiciones laborales. Una vez adentro, comenzó el episodio de violencia entre ambos bandos.

El hecho coincide parcialmente con lo que reflejará, a partir de esta noche por la pantalla de eltrece, El Tigre Verón, el unitario de Polka en el que Julio Chavez interpreta a Miguel Verón, un sindicalista del gremio de la carne -con pasado de boxeador- cuyo presente es, cuanto menos, sospechoso. Así lo reflejan las primeras imágenes de la serie que fue escrita por Germán Maggiori y Marcos Osorio Vidal, dirigida por Daniel Barone, y que cuenta con un gran elenco apuntalando la acción.

Chávez está muy bien acompañado por Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau, Muriel Santa Ana, Alejandra Flechner, Sofía Gala, Esteban Masturini, Diego Cremonesi y Roberto Vallejos. Algunos conforman la familia del líder de la UTCA (Unión de Trabajadores de la Carne), cuyo proceder ya quedará expuesto en el primero de los 12 episodios de la ficción cuyo adelanto no solo muestra un conflicto que se dirime con escalada de violencia (al igual que lo sucedido en San Fernando), sino también el engranaje del sindicalismo, sobre el cual los autores pusieron la lupa con la precisión de dos entomólogos.

"Leí libros sobre sindicalismo y me reuní con varios sindicalistas y fui a frigoríficos todo lo que necesité para salir de cierta ignorancia sobre el tema. De todas maneras, eso no significa que yo sepa cómo son en realidad los sindicalistas y tampoco es una cuestión de espejo, porque mi sindicalista es una interpretación de lo que yo veo, no la realidad objetiva. Te aclaro que el programa no es ofensivo: toma una plataforma de algo que existe, que es el sindicalismo, pero en ningún momento intenta reflejar lo que es el sindicalismo, sólo toma algunos elementos nada novedosos que el mismo sindicalismo pone en escena habitualmente", adelantó Chavez en una entrevista con LA NACION.

Asimismo, el protagonista excluyente del unitario aseguró no tener una opinión formada sobre el sindicalismo argentino. "Lo que sí te puedo decir es que he aprendido algo y eso ha sido la llave para encarar esta serie y mi personaje. He visto muchos materiales, muchos videos, muchas filmaciones del 68, del 74, de 2000, de 2012 y algo me llamó poderosamente la atención de todos los sindicalistas argentinos, de los que yo creo que mienten y de los que creo que no, de los que me resultan más simpáticos y de los que me parecen más antipáticos. Todos coinciden en algo: todos hablan seriamente, como si dijesen la verdad", expresó el actor.

El Tigre Verón se podrá ver esta noche, a las 22.45, por la pantalla de eltrece. Asimismo, la serie estará disponible completa en Flow desde el jueves y se estrenará en TNT el sábado 13, a las 23.