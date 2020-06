El top le trajo suerte: Romina Malaspina fue convocada por Marcelo Tinelli

El top le trajo suerte: Romina Malaspina, fue convocada para sumarse al "Bailando 2020" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 16:04

Tras la polémica por su vestuario a la hora de conducir un ciclo de noticias de Canal 26, el nombre de Romina Malaspina comenzó a sonar fuerte en los medios. Este viernes, la ex Gran Hermano pasó por Los ángeles de la mañana y confirmó que será una de las participantes de ShowMatch, ya que los productores de Marcelo Tinelli la llamaron.

Mientras confesó que su referente es Susana Giménez, Malaspina aseguró que recibió el apoyo de todos sus compañeros y del público a raíz del percance que tuvo al lucir un top que se traslucía demasiado y que la puso en el centro de la escena . "Tengo un 90 por ciento de gente que me banca, así que estoy muy contenta. En el canal todos mis compañeros me apoyaron. Me dijeron que estaban conmigo. El top lo quiero subastar y donar", expresó ni bien Ángel de Brito le dio la bienvenida.

La modelo aseguró que la cuarentena la encontró sola y habló de su pasado amoroso: si bien no quiso dar detalles, confirmó su romance con Daniel Pacheco, el colombiano de El Marginal . "Del pasado no hablo. Fue una muy mala experiencia. Él no era famoso en ese momento", confesó con seriedad.

Enseguida, Karina Iavícoli aprovechó el momento para preguntarle sobre las versiones que aseguran que salió con un jeque árabe en Dubai. Molesta por la información que dio la periodista, desmintió: "Fui tres veces a Dubai. Viajé, conocí todo y la pasé bomba. Hay que leer información que sea real", chicaneó, acusando a la panelista de no chequear la data.

Mientras la periodista se remitía a las fuentes y mostraba una nota que la ex Gran Hermano había dado a un portal de noticias, Malaspina advirtió: "Han escrito tantas cosas de mí que yo no me puedo hacer cargo". Y enseguida aprovechó para desmentir los rumores que la relacionaron con Benjamín Vicuña en 2017. "Los chats con Vicuña no son míos. ¿Cómo voy a escribir desde adentro de un reality si no tenía celular? Aparte esos mensajes son de un Samsung y yo tengo IPhone de toda la vida. Nunca lo vi, nunca crucé mensajes con él, no lo conozco", aseguró en referencia a su paso por un reality chileno.

Como seguía dudando de su palabra, Iavícoli retomó la información sobre sus misteriosos viajes a Dubai. "Dicen que la llevó un manager para fiestas en un yate. Le pagaban mitad con joyas y mitad en dólares. Si el príncipe las señalaba podían estar con él", indicó.

"No es cierto. No me invitó el príncipe, fui con un amigo que lo conocía al príncipe, pero eso no tiene nada de malo. Ni me pagaron con joyas ni con dólares, ni viajé con otras argentinas. Fui solita, por mi cuenta. La verdad que prefiero no hablar tanto con ella porque no tiene buena onda", retrucó la conductora de Canal 26.

Para evitar un posible conflicto entre ambas, De Brito le preguntó sobre su futuro laboral y la modelo dio una primicia: "Fui convocada para estar en el 'Bailando 2020'. Ya habíamos cruzado unos mensajes con el Chato [Prada], pero ahora Lourdes [Sánchez] fue la mediadora. Me llamó y me hizo la propuesta formal. Voy a bailar", concluyó emocionada por el nuevo desafío.