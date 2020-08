Cantando 2020: el verdadero motivo de las lágrimas de Laurita Fernández en la pista Crédito: Instagram

El jueves por la noche, Jey Mammon y su partenaire Carla del Huerto emocionaron a todos en la gala de rock nacional del Cantando 2020. La pareja eligió interpretar "Avanti morocha", el tema que Iván Noble escribió para Los Caballeros de la Quema y la performance estuvo acompañada de imágenes de médicos, enfermeras, y postales de la vida cotidiana en medio de la pandemia.

Sin dudas, esto despertó sentimientos encontrados en el estudio y dos de las personas que más se emocionaron fueron Nacha Guevara y la coconductora del ciclo Laurita Fernández, que rompió en llanto ni bien terminó la presentación.

Si bien en la gala aseguró que lo que la movilizó fue ver a la abuela de la coach Eugenia Gil Rodríguez en el video, la bailarina explicó los verdaderos motivos de su llanto en Los ángeles de la mañana. "Cuando vi a la abuela de Euge ahí me mató porque enseguida pensé en mi abuela, que está en un geriátrico, que no podemos verla, que cumplió años hace poco y que lo máximo que pudimos hacer fue estar a cinco metros, tras las rejas", confesó la rubia aún emocionada.

"Es tremendo porque no sabés cuándo le vas a poder volver a tocar la mano, cuándo la vas a poder volver a abrazar, y ellos que no entienden y te dicen: '¿Cuándo venís?'. Y es todo muy duro", agregó y enseguida reflexionó: "Yo al menos tengo la posibilidad de verla, pero hay gente que los tiene lejos".

Mucho más tranquila, la novia de Nicolás Cabré se tomó unos minutos para reconocer a todo el personal que trabaja en ese tipo de instituciones. "Cada vez que tengo oportunidad le agradezco a la gente que trabaja en los geriátricos, no solo en el de mi abuela en Ballester, sino a todos los geriátricos del país, porque tienen mucha responsabilidad. Es muy delicado el tema y siempre nos mandan fotos y videos al WhatsApp de cómo están, y por eso me agarró mucha emoción", expresó.

Mientras aseguró que las empleadas que cuidan a su abuela la ven todas las noches en el Cantando, reveló que su abuela a esa hora ya está durmiendo. "Las chicas que trabajan ahí sí ven el programa, pero ella no porque mucho no entiende. Cada tanto me reconoce. Igual a esa hora ya está durmiendo. Cenan a las siete así que a esa hora ya están en el quinto sueño", concluyó.