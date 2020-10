La actriz, quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand como conductora de sus ciclos, sorprendió con un look con el que mostró de más Crédito: Instagram

Como todos los domingos, Juana Viale impactó con un nuevo look, lo cual ya es una marca registrada en su labor como conductora de los ciclos en los que reemplaza a su abuela Mirtha Legrand: La noche de Mirtha y Almorzando. Fue precisamente para un nuevo almuerzo que lució, como suele hacerlo, un diseño de alta costura de Gino Bogani que, en esta ocasión, deslumbró por unas transparencias que no pasaron inadvertidas.

Juana ingresó al piso muy sonriente, y con un mensaje alusivo al Día de la madre: "Les mando un beso grande a mi mamá [Marcela Tinayre], a mi abuela, y a mis hijos que me hicieron madre", manifestó Viale, quien luego describió el diseño elegido: un colorido vestido holgado que, en su costado izquierdo superior, tenía unas transparencias muy notorias que dejaban parte de su cuerpo al descubierto, detalle que fue comentado en las redes.

Sin embargo, Viale no se hizo eco de lo que pudo haber sido un desliz y se mostró muy cómoda con el diseño de Bogani, de evidente impronta primaveral.

El sábado por la noche, también estuvo en boca de todos por el look elegido, además de por su intercambio con Sergio Massa. "¡Buenas noches! Hola, ¿cómo están todos?", dijo anoche al comenzar el programa. "Si no bailamos hoy, no bailamos nunca, muchachos. Miren lo que soy, soy la estrella de Bogani, dicha y hecha. Es espectacular este lookete", expresó, y luego procedió a describirlo.

"Es un vestido en doppione con una estrella de mar artesanal, armada y bordada toda a mano. No se si se dieron cuenta, pero en el sombrero también hay otra. Obvio que después en la mesa me voy a sacar el sombrero", aclaró, el alusión al accesorio que no suele faltar en su estilismo.

"Tengo aros de oro rosa y coral, de Jean Pierre, y unas pulseras esclavas de oro, zafiros, rosas y brillantes. También un anillo bombee al tono, y para terminar un maquillaje nuevo que me hizo Mauricio Catarain, en forma circular que estira el ojo para todos lados", detalló.

Viale suele dedicarle mucho tiempo a la presentación de sus looks porque, según ella misma lo ha explicado, es el momento favorito de su abuela, quien luego le comenta los diseños elegidos.

