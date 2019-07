Emilia Mazer defendió a Fabián Gianola: "Lo que escuché me dejó estupefacta"

La actriz, que compartió escenario en varias oportunidades con Gianola, se refirió a las acusaciones que pesan sobre su colega Crédito: Instagram

Emilia Mazer, quien compartió varias obras de teatro con Fabián Gianola , habló sobre las denuncias mediáticas y judiciales por abuso y acoso que el actor recibió en los últimas semanas.

"Me habían comentado que lo estaban 'matando' en televisión, con denuncias. No me engancho con lo primero que aparece en televisión y nunca doy fe de nada hasta que me convenzo de una cosa o de otra", explicó en una nota con el programa Pamela a la tarde. "De casualidad vi el programa de Moria Casán, Incorrectas, y escuché la denuncia que le hizo Viviana Aguirre [locutora de Radio Colonia, que compartió trabajo con Gianola]. No sé si sorprenderme o no, porque en estos tiempos nada me sorprende; tanto bombardeo de los medios hace que pierda la capacidad de asombro. Pero no me coinciden cosas que dicen sobre Fabián y lo que yo conozco".

"Me duele porque tiene una familia y compartí muchas cosas con ellos. La gente se guía por lo que se dice en los medios, aunque las cosas que denuncian no estén probadas. Una cosa es denunciar en los medios y otra muy diferente, en la justicia. Lo que escuché me dejo estupefacta", aseguró la actriz.

Mazer compartió varios elencos con Gianola, entre ellos El último de los amantes ardientes, Mamá y, este año, Sé infiel y no mires con quién. "Es delicado lo que sucede y no me siento con autoridad moral para decir nada", continuó. "Objetivamente, mi experiencia con Fabián siempre fue buena, como compañero y como director también. Me sentí muy respetada en todo aspecto. Además compartí cosas con él: por ejemplo, fuimos a la playa con las familias, he jugado con sus hijos, he ido a su casa, conocí a una novia reciente en la gira. Siempre lo vi muy tranquilo".

"Son dos imágenes muy distintas: lo que dicen de él y mi experiencia. Pero no quiero decir que alguien miente. Simplemente hablo sobre mi experiencia y es que me hizo sentir muy bien, respetada. No quiero generalizar porque no es todo lo mismo, ni son las mismas situaciones ni personas. Hay que saber lo que uno dice y cómo exponer la situación", finalizó la actriz.

Más tarde, Carlos Monti también mostró un audio de una compañera de Radio Colonia, que contradice la denuncia de Viviana Aguirre. Por ahora, la periodista no quiere develar su identidad, pero sí se dio a conocer el audio que le envió a Gianola. "No me gustan las injusticias ni que la gente mienta. El otro día, en un asado, ella (por Viviana) me dijo que te iba a sacar plata. Y yo sé que, en realidad, ella te acosaba. Me da bronca", dijo la mujer.