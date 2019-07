Viviana Aguirre denunció a Fabián Gianola por abuso sexual - Fuente: Twitter Incorrectas 03:09

11 de julio de 2019 • 19:15

Fabián Gianola sumó este jueves una nueva denuncia penal por una situación de abuso sexual. Viviana Aguirre, una mujer que trabajaba junto a él en Radio Colonia, decidió llevar al actor a la Justicia, por un hecho ocurrido el pasado 22 de mayo.

"Yo trabajaba de columnista en la radio, y estábamos al aire", relató Aguirre esta tarde, en el living de Incorrectas. "De pronto, me mete la mano en la cola y yo me sobresalto. Me metió los dedos e hizo como una pala con la mano", detalló.

Según Aguirre, un compañero vio todo y fue testigo de la situación. "Hice denuncia penal en la Justicia porque el tipo es un acosador en serio", agregó. "Ese día me dio mucha vergüenza. No lo hablé más con él. Y después de eso dejé el programa, no fui más a la radio", contó.

Luego de los testimonios que distintas mujeres dieron sobre el comportamiento supuestamente abusivo del actor, la locutora recapituló sobre todas las veces que se sintió incómoda mientras compartía el espacio de trabajo con él. "Cuando me saludaba, iba a la boca. Yo lo esquivaba. Terminaba en la oreja. Aprendí a sentarme poniendo las rodillas para el lado de él, para que no tenga cómo tocarme. Tenía que hacer de todo para protegerme", aseguró.

"Antes de que me tocara al aire yo le había propuesto hablar en radio de las acusaciones anteriores. El me contestaba: 'Es toda política. [Celina] Rucci es un gato. Y a [Jorge] Rial le saqué las novias''', apuntó, haciendo alusión a que supuestamente el conductor de Intrusos había hablado del tema en su programa por "despecho".

El pasado lunes 3 de junio, la actriz Fernanda Meneses presentó una denuncia penal contra Gianola por abuso sexual. "En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva", reza el escrito presentado por Meneses, quien en 2017 había sido convocada por el actor para sumarse al programa que conducía en Canal 9, Hoy ganás vos.

"La historia es más simple de lo que parece: esta es una falsa denuncia y falso testimonio. Es un caso de extorsión. Hace más de un año le piden dinero", respondió el abogado de Gianola, Juan Pablo Fioribello, frente a las acusaciones de Meneses. "Es el primer caso en la historia en el que la familia entera de la supuesta víctima, se pone a disposición y se solidariza con el acusado. Este no es un caso de abuso. Fabián nunca quiso denunciarla por extorsión porque ella no está bien. Vamos a pedir una pericia pisquiátrica".

Natacha Jaitt, Celina Rucci, Dallys Ferreira y Stefy Xipolitakis fueron algunas de las mujeres que dieron cuenta, de manera mediática, de los supuestos comportamientos abusivos de Gianola.