"No sé qué voy a hacer, pero me voy de un lugar en el que me quieren", dijo una emocionada Pía Shaw en su último programa de Informados de todo, por América. Durante el pase con Antonio Laje, la periodista bromeó: "Es mi despedida y estoy dejando el legado. Esperaba esta mañana que me dijeras unas palabras conmovedoras, escribime unas palabras emotivas por WhatsApp".

Hasta ese momento todo era alegría, pero cuando habló el conductor del ciclo, Guillermo Andino, Pía no pudo contener las lágrimas: "Es la campanita del programa, y cuando me dijiste que te ibas me dejaste helado. Pía se va muy bien del canal y me gusta que la gente crezca. Sé que es para mejor. Se han dicho muchas cosas, me gustaría que digas la verdad", la desafió.

"La verdad es que me da alegría poder irme de un lugar que la gente me quiere y me trata bien y que les parezca bien, que acepten que tengo ganas de otra cosa, de cambiar de aire. Me voy bien de acá, voy a probar oros caminos. Pasé una etapa divina. No sé qué voy a hacer, soy una agradecida y una apasionada de este trabajo y el medio lo ve. Por ahora me voy a tomar vacaciones, voy a ver a mi familia, voy a viajar a Posadas donde vive mi hermana y mis sobrinas que no veo hace un año, perdimos a un tío... Somos muy unidos y no pudimos disfrutarnos este año. No quiero correr, voy a pasar las fiestas y voy a quedarme allá. Fue un año súper difícil y quiero parar un poco", dijo conmovida.

Y Pía siguió llorando cuando sus colegas y amigos le dijeron tiernas palabras de despedida, entre ellos Denise Dumas, Mariano Iúdica, Sofía Macaggi, Nico Peralta, Fernando Burlando, Ana Rosenfeld y Cora Debarbieri. "No es fácil ser conductora mujer en la tele; es súper difícil. El medio muchas veces es injusto y no perdona el recorrido, pero me encanta formar parte de equipos. Soy una privilegiada porque dan tanto cariño, y tan real", señaló muy conmovida.

Divertida, Pía contó luego que le pidió a su hermana Alejandra que les dijera a sus padres que se iba del programa. "Ella es mi puente para estas cosas. A mis padres les costó entenderlo y me preguntaban: qué dijo Andino, pero qué vas a hacer", aseguró.

El final fue a pura lágrima, luego de unas cálidas palabras de su compañero Luis Ventura y de imágenes que mostraron la trayectoria de la periodista. Todo eran risas y lágrimas mientras la despedían con un "gracias Pía, te vamos a extrañar".

Hasta Liliana Parodi, máxima autoridad de América, fue a saludarla al piso y volvió a hacerla llorar cuanto dio cuenta del recorrido de Pía en el canal. "Es como de la familia y hay que dejar que crezcan sus alas y vuele, aunque con dolor y un poco de bronca. Le deseo lo mejor y si alguna vez tenemos algo que la haga feliz, volverá", señaló la gerente de programación del canal. "Andino, no hay mejor compañero que vos", se despidió Pía, enjugándose las lágrimas.

Luciana Arias es la periodista que estará a partir del lunes en IDT, en el lugar que Pía deja vacante.

