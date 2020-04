Micaela Viciconte y un "palito" para Nicole Neumann por la alimentación de sus hijas Crédito: Instagram

2 de abril de 2020 • 13:20

"Desde que volví de viaje, el 13 de marzo, que no salgo a la calle", contó Mica Viciconte en Los ángeles de la mañana . "Volvimos de México y estuvimos en cuarentena , y después seguimos de cuarentena. Nos adaptamos bien. Ordeno la casa, cocino mucho, ya soy chef profesional. Me salen muy ricos los ñoquis con salsa mixta. Cocino rico, y Fabián [Cubero] come de todo. Aunque hoy le hice un licuado de apio y zanahoria y casi me lo tira por la cabeza", reveló divertida.

Mica cuenta que, si bien el exfutbolista la ayuda en los quehaceres domésticos, es bastante lento. "Hago más yo: cocino, lavo, plancho. Fabián hace a su tiempo, bastante menos. Y entrenamos día por medio. Hacemos juegos, juegos de mesa, videítos. Confieso que me costó muchísimo convencerlo para que se vistiera de mujer y hacer el desafío tik tok", contó la ex participante de Combate .

Cuando Ángel De Brito le preguntó si estaban pasando la cuarentena con las hijas de Fabián y Nicole Neumann , Mica dijo: "No puedo decir nada. Estamos bien. Respeto la cautelar desde el día en que me llegó". Sin embargo, ensayó una respuesta a los dichos de la modelo, que contó que mandó a sus tres hijas con guantes, barbijos y la promesa de que no iban a tocar nada de nada hasta llegar a la casa de su papá, además de pedirles que comieran muy sano para fortalecer su sistema inmunológico.

"Hablo en general", se atajó Viciconte. "Fabián y yo somos adultos y, si no sabemos algo, podemos preguntar y sacarnos las dudas. No somos inconscientes. Tengo miedos, por supuesto, pero no hay que trasmitir pánico. Además, sé cocinar. Y si no, puede mandar viandas", señaló con ironía. Recordemos que Indiana, Allegra y Sienna estuvieron con su mamá durante la primera parte de la cuarentena y ahora están con su papá .

Finalmente, contó que está ensayando para el "Bailando por un sueño" y que lo hace con su coach y su bailarín, a través de videollamadas. "Es más difícil y, a veces, te frustra un poco. Necesitas ser más paciente, pero estoy muy contenta", aseguró.