Cecilia Pell-Richards junto a su madre, María Martha Serra Lima; la recordada cantante murió hace dos años, en Miami Fuente: Archivo

Radicada en Estados Unidos desde hace años, y con un impactante parecido físico a su madre, Cecilia Pell Richards, la hija de María Martha Serra Lima, habló por primera vez y recordó a la cantante en el día en que cumpliría 75 años.

"Yo no quería hacer la nota porque soy muy llorona, pero me dijeron que íbamos a recordarla con alegría", comenzó Cecilia desde Miami, en una charla íntima con Confrontados. Al confesar lo feliz que su madre era en ese lugar, contó cómo llegaron a radicarse en Estados Unidos. "Nos vinimos cuando mi hermano y yo teníamos 17, 18 años. Ya llevamos 32 años acá. Justamente mi hermano se acaba de volver hace unos días a Argentina por unos proyectos, pero yo ya estoy súper instalada acá con mis dos hijas", relató la mujer que en unos días se casará con su novio colombiano.

En cuanto a qué reconoce en sí misma de su madre, Cecilia confesó: "Yo canto también. En una época quise empezar una carrera. Fui a Argentina, estuve en varios programas pero mi mamá no quería que yo cantara. Siempre decía que nos iban a comparar por lo parecidas que éramos y que nunca iba a llegar a ser alguien importante por eso. Ya después tuve a mi hija y me dediqué a otra cosa. A mí me gusta cantar pero no me gusta ser artista. No me gusta hacer shows, recorrer países, soy muy perfil bajo", señaló.

Al definir a María Martha como una mujer "muy buena, canchera y sencilla", Pell Richards dio algunos ejemplos como muestra de su humildad. "Le encantaba ir al supermercado. Ya al final, que no podía caminar mucho, se agarraba esos carritos eléctricos e iba por la tienda feliz. Si hoy que es su cumple le dabas a elegir ir a cenar a un restaurante espectacular o al Versalles, que es otro más sencillo, sin dudas elegía el más sencillo", contó, entre risas.

Luego de recordar la historia de amor con su padre ("ella lo conoció de jovencita, cuando ni soñaba con ser cantante"), Cecilia habló del amor platónico que Serra Lima tenía con Sandro y las anécdotas volvieron a sucederse, una detrás de otra. "Con mi papá se separó cuando nosotros teníamos 8 años. Recuerdo que un día nos levantamos con mi hermano para ir al colegio, eran como las 7 de la mañana y vamos al living y estaba mi mamá charlando con Sandro en el sofá. Habían estado charlando toda la noche. Lo saludamos y él hizo un dibujo a mi hermano, como un autorretrato, se ve que dibujaba muy bien y nos lo regalo (...). La relación de ellos era quedarse hasta tardísimo charlando y fumando. Se podían quedar en un auto hasta las 7 de la mañana sin problema", confesó frente a la sorpresa de todos los panelistas del ciclo.

"Mi mamá era muy enamoradiza, romántica, soñadora. En eso somos iguales. Fue una persona con un corazón gigante y, sobre todo, con mucha ingenuidad, era muy crédula. La extraño mucho", concluyó entre lágrimas.