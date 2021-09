En la despedida de El club de las divorciadas, Laurita Fernández habló de Federico Bal, de Nicolás Cabré y aclaró por qué no quiso estar en “La Academia”

En los tres meses que estuvo al aire, El club de las divorciadas pasó de ser el punto de encuentro para corazones con agujeritos a un magazine de actualidad, y de ahí a un programa de chimentos. En busca de un rumbo que nunca encontró, la apuesta vespertina comandada de manera impecable por Laurita Fernández atravesó todos los estados, hasta decir adiós este viernes. Y paradójicamente, en esa despedida recuperó algo de su esencia.

A pesar del siempre presente panel de famosos, el gran protagonista de la despedida del ciclo fue Ángel de Brito. Compinche de la conductora desde la coconducción del Cantando 2020, el periodista funcionó de comodín para pasar revista sobre la actualidad del espectáculo en cuestiones románticas. La supuesta crisis de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia con Agustina Cherri como tercera en discordia [un rumor que De Brito desestimó], la consolidación del vínculo entre Sabrina Rojas y El Tucu López, y las internas de la ruptura entre Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez fueron algunos de los temas del día. En definitiva, un repaso de lo ya conocido.

Pero claro, tener de invitado a Ángel de Brito no es gratis. El conductor no maneja medias tintas y si tiene que ir al choque para pasar de entrevistado a entrevistador, no le preocupa quién está enfrente. Él había avisado que también tenía preguntas, y Laurita ya jugada a todo o nada se la vio venir: “Es el último día, así que me la banco y respondo todo”.

Y claro, la pregunta era saber qué pasa finalmente entre la conductora y Nicolás Cabré. Una foto que la conductora había subido a Instagram en su cocina permitía adivinar gracias al reflejo en la ventana, que el autor era Cabré. El episodio disparó los rumores de una nueva oportunidad para una pareja que parecía terminada. La hipótesis no llamó tanto la atención, ya que en el devenir de la relación, ambos han tenido más de un ida y vuelta.

Entonces, los rumores de reconciliación sobrevuelan, pero ¿son ciertos? Esa era la duda de Ángel, y Laurita Fernández fue directa con su compañero: “ Estoy en un momento de ‘vamos viendo’, es real, es así. Yo arranqué el programa separada y terminar en un ‘vamos viendo’ te digo que considero que el ciclo tuvo un balance positivo ”.

Previo al momento, había surgido el nombre de Federico Bal, en la conversación, por su participación en “La Academia” y su cruce con De Brito, con el que parece que no están muy bien las cosas. El actor y director será el reemplazo de Hernán Piquín en el programa del viernes a la noche, luego de que Laurita se negara a ocupar el lugar. “No me mandés al frente -le recriminó ella al invitado-. Me llamaron muy rápido, era para ya, no tenía tiempo ni de conseguir un vestido”. El invitado aprovechó la respuesta para develar una interna del programa de Marcelo Tinelli: “Sí, fue todo muy de apuro porque no estaba pautado que fuéramos en vivo. Hay un bolonqui con ese tema”.

La mención al hijo de Carmen Barbieri, y su condición de “enojoso” al decir del periodista, llevó a la conductora a que recodara momentos de su relación: “ Es muy novelesco para enojarse ”.

Con buen humor, distendida, pero también con ganas de cerrar un capítulo más bien agridulce (en términos de audiencia) de su carrera, dos minutos antes de la hora Laurita Fernández dio por terminado El club de las divorciadas: “ Hemos podido visibilizar muchos casos, y eso me gusta mucho. Nos reímos mucho, hicimos cambios, estuvimos acá presentes. Nos vemos vaya a saber cuándo ”.