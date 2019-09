Antes de irse del país, Mariana Nannis volvió a apuntar contra Claudio Caniggia y su actual novia, Sofía Bonelli Crédito: Instagram

16 de septiembre de 2019 • 18:02

Luego de permanecer varias semanas instalada en un coqueto hotel de Recoleta, Mariana Nannis voló a Italia, invitada por un programa de televisión; luego, regresará a su lugar de residencia, Marbella, en España. Pero antes de irse, habló en El diario de Mariana y arremetió contra Claudio Paul Caniggia y la joven que es señalada como su novia, Sofía Bonelli.

"¿Qué no hay bienes para dividir? Pregúntenle a mi abogado. Espero que internen a mi marido y se haga justicia. Tiene que ir a a hacerse los estudios al hospital que lo mandó la jueza, y no a otro. No le importa nada, tampoco de mí que soy una mujer. Estoy súper bien", decía Mariana mientras no paraba de caminar.

"Ningún drogado reconoce que se droga, como tampoco ningún hombre que le pega a una mujer lo reconoce. (...) Da lástima. Sigue siendo mi marido. No se trata de con qué prostituta esté, sino de salvar a un hombre que es el padre de mis hijos y tiene un problema de adicciones", insistió Nannis.

También se refirió al pedido de divorcio solicitado por el exfutbolista: "No se puede divorciar acá porque nuestro domicilio conyugal es en Marbella. No es que no me quiero divorciar. Mi objetivo es salvar al padre de mis hijos. Me casé, formé una familia de 30 años y le voy a dar otra oportunidad. Después, puede estar con quien quiera. Pero yo no puedo seguir con un adicto, no quiero que me peguen un golpe y me maten. Quiero a una persona normal".

¿Qué dijo Nannis en la televisión italiana? "Si él se quiere divorciar, que se limpie de todas las mujeres con las que estuvo saliendo. Que no haga esto adelante de sus hijos, porque esta hija de re mil vive en el mismo lugar donde viven mis hijos. (...) ¿Cómo va a estar enamorada de mi marido si lo tiene todo el día drogado?", remarcó, fiel a su estilo.

"Sé que un día mi marido cayó inconsciente en el pasillo de la puerta del departamento de Sofía Bonelli. El hotel llamó a la ambulancia, y le hicieron reanimación porque pensaron que estaba muerto. Lo llevaron a Los Arcos por sobredosis de cocaína. Lo único que me importa es mi marido, el padre de mis hijos. Lo tengo que cuidar. Lo hago por la Justicia, él no va a ir solo a curarse", contó en ese programa en el que, dicen, le habrían pagado 20 mil euros por la nota, más dos pasajes en primera clase.