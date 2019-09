Mariana Nannis: "Fue un error casarme con Claudio Caniggia"

Mariana Nannis llamó sorpresivamente a Intrusos y disparó contra Claudio Caniggia Fuente: Archivo

Este mediodía, Adriana Ferrer, la mejor amiga de Mariana Nannis estaba invitada al piso de Intrusos para dar su opinión sobre el escandaloso divorcio de la pareja. Sin embargo, y para sorpresa del conductor y los panelistas del programa, su entrevista fue interrumpida por una llamada inesperada: la propia Nannis se comunicó al teléfono de su amiga y salió al aire con explosivas declaraciones.

Primero, la botinera aclaró que su verdadero nombre es Mariana frente a todas las especulaciones que circularon en torno a que éste era un nombre artístico: "Me llamo Mariana Belén Solange. El día que me casé, en la libreta de casamiento me pusieron María Belén, pero yo soy Mariana Belén. Fue un error del registro civil, como fue un error casarme con Caniggia".

Su último comentario no pasó desapercibido y Jorge Rial repreguntó al respecto: "¿De verdad sentís que fue un error?". En un intento por hablar seriamente, la mediática reflexionó: "Sabés qué pasa Jorge. Cuando uno le salva la vida a una persona tres veces y lo interna tres veces por drogadicto, y encima se escapa (...). Cuando das tanto por alguien y de la otra parte no dan nada. No estoy arrepentida, es el padre de mis hijos, lo elegí como marido. El problema es que toda su vida fue un adicto y eso no lo estoy inventando yo".

Enseguida, comenzó a enumerar las distintas situaciones en las que el deportista tuvo problemas, confirmando que todo lo que ella dice es verdad. "Él tuvo un problema en Verona, que le allanaron la casa mientras vivía con sus padres. Tuvo un problema en la Roma, que salió en todos lados por un dopping. Tuvo un problema en Marbella y yo lo interné tres veces, dos de las cuales se escapó de una clínica en Granada y una se quedó porque si no me divorciaba. Entonces son muchos años y muchos problemas. Antes de hablar de mí, tendrían que informarse bien de esta persona. Salió en todos lados esto, no es un invento mío", señaló la madre de Axel, Charlotte y Alexander, enojada.

Minutos después, Nannis se refirió a los análisis presentado por el exfutbolista frente a la justicia y aseguró que éstos no tienen validez, ya que su ex marido no cumplió con los requisitos legales. "¿Por qué en vez de ir a hacerse los análisis donde dijo la jueza, él va a donde él y [su abogado] Fernando Burlando quiere?", arremetió furiosa.

"Un adicto hace cualquier cosa para divertirse y no le importa nada. No le importa nada de su propia vida, ¿qué le va a importar empujar a la mujer cuando está embarazada? Él está jugando todo el tiempo al límite con la familia, con los amigos, con los abogados, con él mismo", señaló en referencia a los hechos de violencia que denunció en el living de Susana Giménez, semanas atrás.

"Yo soy una mujer de familia, no soy una mujer que va saliendo por ahí a la noche. No voy a discotecas, no me siento a cenar con ningún hombre, soy una monja. Yo no tengo vida y él tiene la vida que quiere con las prostitutas drogadictas. No respeta a la familia, no respeta a sus propios hijos, no respeta ni a su vida (...). ¿Por qué no lo sentás a Alexander en tu programa a que te cuente como lo dejaba encerrado en el auto con sus hermanos. Si mi hijo quiere, hoy le hace una denuncia y Caniggia va preso", disparó con tono amenazante.

Frente a la pregunta de Rial sobre cuándo había comenzado la supuesta adicción de Claudio Paul, Nannis detalló: "Esto empezó desde que estábamos de novios, cuando le allanaron la casa en Verona y él vivía con sus padres. Yo vivía en Olivos, porque no salí de una villa como todo el mundo dice. No me casé con Caniggia para tener un estatus social. Yo siempre traté de tener una familia, pero el drogadicto destruye todo lo que tiene a su alrededor".

Y si bien afirmó que "El Pájaro" jamás consumió drogas delante de ella, aseguró que más de una vez lo tuvo que rescatar de situaciones desagradables: "Un día tuve que meterme en el baño del Faena y sacarlo con tres hombres de seguridad, porque hacía horas que estaba ahí adentro. No podía ni hablar cuando lo saqué", contó con lujo de detalles.

Por último, y notablemente quebrada, hizo un pedido público: "Yo pienso que la justicia me tiene que ayudar porque soy una mujer que sufrí mucho, me callé la boca, me golpeaban y, para colmo, lo tuve que cuidar toda la vida del entorno. Yo soy una mina súper sana".

Frente a sus duras acusaciones, Claudio Paul Caniggia, que estaba mirando el programa en ese momento, se comunicó con Guido Zaffora, a través de un mensaje de Whatsapp. "Yo ya presente el divorcio, me hice los estudios. Hice las cosas como corresponde. Lamento todo esto por la familia", indicó.