En medio del escándalo, Rocío Marengo le contestó a Macarena Fort: “Hay cosas que no saben, entonces les pido respeto”

Tras la sorpresiva catarsis pública de Rocío Marengo en la pista de ShowMatch, el entorno de su pareja, Eduardo Fort, tomó partido y defenestró a la mediática actriz. Al mensaje encubierto de la exmujer del empresario en las redes sociales, se sumó el de su hija Macarena, quien hasta hace unos días tenía una excelente relación con la novia de su padre.

A través de una historia en Instagram primero, y de declaraciones a Ángel De Brito después, la joven señaló el miércoles: “Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja, ese es un tema de él, pero por mi parte, yo quiero lo mejor para mi papá. Después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Se lo mandé a ella, pero se ve que para hablar en tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo, por eso lo digo por acá (...). Sabiendo que mi papá no es una persona mediática y que no le gustan los medios, ¿por qué lo dice en la tele y no lo habla en la intimidad? Uno tiene que siempre medir las palabras, más sabiendo la gente que te ve y la repercusión que puede tener esto en la familia”.

Aunque no le tocaba bailar, en la noche de ayer Marengo volvió al certamen de talentos. ¿La razón? Agradecer todo el apoyo recibido en las últimas horas frente a su descargo contra Eduardo Fort. “Fue la necesidad de venir a agradecerles por el cariño, por haber estado en un momento en que uno necesita un abrazo, una palabra y yo trabajo en un entorno en que eso estuvo”, comentó la participante de “La Academia”, notablemente movilizada.

En cuanto a cómo vivió las horas posteriores a su descargo, reveló: “Fue todo muy difícil, muy duro porque se mezclan un montón de cosas, de emociones. Pero los mensajes me hacen dar cuenta que no estuvo mal el camino, creo que todo va a ser para mejor”. A su vez, la rubia aprovechó la cámara de Los ángeles de la mañana para aclarar las especulaciones en torno a la fecha en que comenzó su romance con el hermano de Ricardo Fort. “Se dicen tantas cosas que son mentiras...”, expresó cansada.

“No lo merezco porque es una relación que elegí mantener en la privacidad, porque no necesito hablar de él. La blanqueé después de muchos años. Estoy en un momento en que tengo que hablar con él muchas cosas”, agregó mientras desmentía que la crisis se deba a que Fort no quiera casarse o tener más hijos, algo muy deseado por Marengo. “Tiene que ver con lo de no venir a la pista a acompañarme y con otras cosas, pero no con esas dos cosas puntuales”, aclaró.

Tras haber escuchado las declaraciones de Macarena Fort, la hija de su pareja, la mediática advirtió que no le sorprendió. “Mi familia también está dolida y sin embargo puedo interferir y pedirles que me respeten a mí. Si hay alguna pelea, obviamente que van a tomar partido y es entendible como hijos, pero también ellos tienen que entender que las parejas son parejas y las cosas las saben dos, nadie más. Hay cosas que ninguno de los del entorno ni de él ni mío las saben, entonces yo lo que les pido es respeto, porque yo si se muchas cosas que no cuento ”, señaló molesta.

“Sentí un apoyo grande de mucha gente, como también sentí que hubo gente que aprovechó este momento para agredir, para mentir, para colgarse, y la verdad que es una relación que hay cosas que no saben y que no se van a enterar, y que si se pueden arreglar se arreglarán entre dos personas, y sino cada uno tomará su camino”, concluyó.