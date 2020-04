En su debut en LN+, Luis Majul lideró el rating de los canales de noticias

Luis Majul y su debut en LN fue lo más visto en su horario entre los canales de noticias Fuente: LA NACION

El reconocido ciclo de Luis Majul , La cornisa, se estrenó anoche a las 21 por la señal de LN+ y se convirtió rápidamente en la opción más vista entre los canales de noticias. Durante el domingo por la noche, Majul, con el estilo que lo caracteriza, lideró la grilla marcando un rating con picos de 4.1 , seguido en segundo lugar por TN, que marcó 1.9, y en tercer lugar por C5N, con 1.8. De esa manera, la unión de LN+ con el periodista fue la favorita de los argentinos a la hora de informarse.

Totalmente renovado y en nueva pantalla, el ciclo presentó varios cambios con respecto a ediciones anteriores. Acompañado por un equipo de periodistas entre los que se destacan Agustina Girón, Hugo Macchiavelli y Javier Mozo , La cornisa ahora contará con entrevistas a domicilio, informes, importantes investigaciones y una editorial a cargo del conductor.

En su programa debut, uno de los platos fuertes fue la entrevista que Majul le realizó a Jorge Lanata. A lo largo de un diálogo de casi veinte minutos, los periodistas hablaron de actualidad en un mano a mano imperdible. Entre los muchos temas que tocaron, Lanata habló sobre actualidad política y se refirió a la pandemia que tiene en vilo al mundo y a la Argentina. "No se sabe cuándo va a terminar. Es muy difícil estar en una situación así. No podés especular. Todo puede ser peor y más si se extiende en el tiempo", dijo. Y más adelante, reconoció: "Hay mucha gente paranoica y con mucho miedo. No me parece mal que se tenga miedo, pero lo importante es sobreponerse a eso. Si dejás que el miedo te paralice, estás en problemas. En algún momento esto parará".

En otro segmento, el entrevistado fue el filósofo y ensayista Santiago Kovadloff , quien reflexionó sobre el impacto del coronavirus y dijo: "Estamos enfrentando bien la pandemia porque todos hemos acatado las disposiciones de cuidarnos de un modo hasta cierto punto paradójico: si queremos estar juntos, dejemos de vernos. Pero, democráticamente hablando, si queremos estar juntos dialoguemos, planteemos preguntas, hagámonos cargo de la respuesta, porque de lo contrario entramos en el terreno de la simulación".

De esa forma culminó la primera entrega de una versión renovada de La cornisa , que promete convertirse en la opción favorita del público que desea mantenerse informado los domingos por la noche.