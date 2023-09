escuchar

Hace tres semanas, el Bailando 2023 regresó a la pantalla chica, pero esta vez a la de América TV. Todos los participantes ya completaron sus ritmos y esta noche tendrá lugar la primera gala de eliminación. Pero, así como dos parejas le dirán adiós a la pista, una de las integrantes del jurado también se irá, aunque temporariamente. El viernes Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que Carolina “Pampita” Ardohain se tomará vacaciones y, en las últimas horas, reveló quién será la famosa que la reemplazará.

“Pampita se va de viaje en las próximas horas. Ya le aviso a la producción. No puedo decir quién la reemplaza todavía porque va a ser sorpresa. Están llamando a varias personas, varias figuras del rubro ‘Pampita’”, anticipó Ángel de Brito el viernes en su programa y contó que la modelo tendrá cuatro viajes de acá a diciembre y que entre los destinos están Nueva York, México y Santa Fe.

Ángel de Brito indicó que Carolina no renuncia al Bailando 2023, sino que tiene 4 viajes pautados hasta diciembre (Foto: Instagram @angeldebritooki)

“¿A vos te cae bien la que la va a reemplazar?”, le preguntó Maite Peñoñori y el conductor comentó que se llevaba bien con las dos personas que podrían estar en el jurado, aunque reconoció que con ambas “tuvo problemas”. A modo de pista, indicó que una de ellas ya estuvo en el jurado y que la otra debutaría. Sin embargo, reconoció que a él le gustaría tener a Carmen Barbieri sentada a su lado, justificando también que ahora que no había “ninguna ex de Fede Bal”.

Finalmente, en las últimas horas y vía Instagram, el conductor le puso fin al misterio del reemplazo. Tras reafirmar que Carolina no renuncia al Bailando 2023, sino que se va de viaje, reveló quién será la famosa que cuidará su lugar. “Zaira debuta como jurado; reemplaza a Pampita”, indicó el comunicador. De esta manera, la menor de las hermanas Nara se sentará entre Ángel de Brito y Moria Casán.

Ángel de Brito reveló que Zaira Nara reemplazará a Pampita en el Bailando 2023 mientras esté de viaje (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Ángel de Brito admitió que prefería a Wanda antes de que a Zaira (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Asimismo, un seguidor le preguntó a de Brito qué le parecía Zaira en el jurado, y él, con la sinceridad que lo caracteriza, reconoció que estaba más a gusto con la otra Nara. “Prefiero a Wanda”, admitió. Si bien la modelo reemplazará a su colega y hará su debut en ese lugar, esta no será la primera vez que pisará el estudio con un rol clave, ya que fue participante en 2010 y 2011. Este año, en tanto, asistió un par de veces al programa como invitada.

Zaira Nara cruzó a Tomás Holder por echar a su coach del Bailando 2023: “No es la forma”

El nombre de Zaira Nara resonó en el Bailando 2023, incluso antes de que se confirmara que reemplazaría a Ardohain. En los últimos días, se conoció que Davo Fredes, el coach de Tomás Holder y la bailarina Agostina Caute, quedó “eliminado” del certamen. “Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando”, dijo el exGran Hermano, sin embargo, a la modelo no le gustó nada su actitud y desde el streaming lo cruzó sin pelos en la lengua.

Zaira Nara salió al cruce de Tomás Holder por echar a su coach

“Estamos muy en desacuerdo con esta situación porque no es la forma. Lo queremos a Holder, pero no es la forma de dejar sin trabajo a alguien. Enterarte por tu jefe y no por tu compañero. Es triste, nos da pena la situación”, sostuvo la modelo y hasta le consultó al “exequipo” si podía arreglar las cosas con un café de por medio, no obstante, ellos dieron a entender que, de momento, no sería una opción.