Esmeralda Mitre responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta por el error en el volcado del resultado de su test de Covid-19

Fue uno de los temas más comentados de la tarde y, anoche, su protagonista, Esmeralda Mitre, rompió el silencio. La participante del Cantando 2020 les contó a los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, qué fue lo que ocurrió con el resultado negativo del hisopado que se realizó el 27 de agosto y que, por un error en el volcado de datos, figuró como positivo en la nómina oficial.

"Es un tema complicado. Fue un día muy duro. Yo no me victimizo y me encanta jugar este juego, me encanta estar acá y estoy orgullosa de compartir este piso con ustedes", arrancó la actriz. "La productora te hizo realizar un hisopado que resultó no detectable, al igual que a tus dos compañeros", agregó Angel De Brito, en referencia a su coach y a su compañero en la pista. "Jamás mordería la mano del que me da de comer. Hay un 1 por ciento de los resultados en las pruebas de Covid que están mal; son miles y miles. Me hice un solo hisopado porque mi coach había estado en un lugar con una persona que tenía Covid, por eso, por precaución me hice el test. Lo hice por extrema precaución, porque no tenía ni un gramo de fiebre", aclaró.

"Me hice el hisopado en una clínica de Avenida Pueyrredón, pero todos los exámenes los mandan y los analizan en el Hospital de Niños. Si me hubieran truchado un examen en el que me diera negativo... A mí me trataron de presunta asesina; hay que tener un poquito de piedad. La única persona que se enfrentó al jefe de Gobierno de porteño públicamente fui yo, y casualmente soy yo la que está acá injuriada por una mentira. Y me hacen quedar mal con ustedes, me tratan de presunta asesina. ¿Cómo quedo yo con ustedes, con quienes trabajo desde 2018?", se preguntó.

"El viernes yo ya tenía el resultado. No había ninguna sospecha, pero no tenía por qué avisar ni paranoiquear gente", dijo luego. "Este es claramente un boicot contra mí y contra la productora que le está dando trabajo a la gente. La orden que les di a mis abogados es que vayan a fondo contra el gobierno de la Ciudad. Yo los llamé para que dijeran que es mentira", explicó en referencia al comunicado que emitió el Ministerio de Salud porteño.

"Las disculpas las exijo principalmente para mí porque soy la damnificada, soy la que trataron de estar matando gente. Hay cosas que no me banco. Hoy no pude ver a nadie, lo único que hice fue hacerme otro hisopado, por toda la gente que está trabajando acá. Estamos viviendo una situación muy grave y no se puede jorobar con esto. Además, filtrar un resultado es ilegal, imagínense truchar", señaló. "Y que el jefe de Gobierno salga a decir que se equivocaron porque el número de documento era parecido... Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando? Hicieron un escarnio público, pero no puedo ir contra todos. Uno tiene que elegir las batallas que quiere dar", finalizó.