Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

24 de julio de 2020 • 01:51

Aunque sus fans pudieron seguir cada paso de su evolución por sus cuentas en redes sociales, e incluso compartir momentos tan emocionantes como el abrazo con Carmen Barbieri cuando los estudios indicaron que el tumor en el riñón "ya no estaba", todavía faltaba una charla íntima con Federico Bal.

Telenoche fue el programa que pudo vía videollamada comunicarse con un Fede renovado, feliz, con ganas de hablar de lo que atravesó, pero siempre desde la propagación de un mensaje positivo, que pueda servirles a las personas que todavía atraviesan una enfermedad como el cáncer.

"Soy un agradecido. Este tiempo me dí cuenta de que el amor es tan importante, que la felicidad está en las pequeñas cosas. Es algo que me enseñó esta enfermedad a la que mucha gente no quiere mencionar, pero yo prefiero ponerle nombre: es cáncer. Hay que abrazarlo, no hay que odiarlo. A mí me puso una pared, la pude saltar y ahora empecé a vivir la vida como corresponde", le contó el actor a María Laura Santillán, Diego Leuco y Nelson Castro, caras visibles del noticiero.

A pesar de que el tratamiento de Fede fue breve, en comparación a otros casos, haberlo atravesado en plena pandemia significó una mochila adicional, especialmente en cuanto a la contención de los afectos. Así lo recordó: "Me curé gracias a la radioterapia y a la quimioterapia, gracias a los médicos y al amor de mi vieja a la distancia, de mis amigos que todas las mañanas me mandaban un mensajito divertido. Este tratamiento hubiera sido muy distinto si no hubiera estado la pandemia de por medio, hubiese estado más en contacto con todos ellos. Fue muy duro, más que nada por mi vieja. Pensaba mucho en ella".

Cuando comenzaron a aparecer sus primeros mensajes de alegría, a unos pocos les llamó la atención de que hablara de "curación". Sin embargo, Fede Bal les demostró que tiene muy claro que el camino es largo, y recién comienza: "Es casi la misma sensación, cuando te dicen que te curaste que cuando estás enfermo. Porque se mueven muchas energías, y todavía no querés festejar. Hoy me hice un último estudio y dio todo bien, pero a partir de ahora yo voy a ser un paciente oncológico toda mi vida. Tengo que hacerme muchos más estudios que la gente común. Uno no quiere todavía destapar ese champán y brindar, porque estás con un miedo tremendo. Siempre tengo que estar controlado, porque puede volver, como no".

Promediando la entrevista, el actor se centró en brindar un mensaje de prevención, como viene haciendo en sus cuentas desde hace varios meses: "Estoy generalizando, pero hay veces que los hombres somos medio cabezaduras y no nos hacemos los estudios, pero hay que tener recaudos. No es para tener miedo, pero creo que a muchas personas que me escriben lo que me pasó les abrió los ojos. Yo creía que los casos de cáncer son para la gente grande, pero yo soy un tipo de 30 años. Hay que cuidar la salud porque es lo más lindo, lo más preciado. Con salud podemos hacer un montón de cosas".