Fernanda Vives denunció a un pedófilo que acosó a su hija en Instagram

Este fin de semana, Fernanda Vives denunció en sus redes sociales una indignante situación que vivió su hija Brisa Cobelli (9) cuando hacía un vivo de Instagram. Mientras la nena jugaba y se divertía con quienes estaban del otro lado de la pantalla, hubo un comentario que alteró a la vedette, quien interrumpió el video para señalar públicamente al pedófilo.

"Voy a bloquear a una persona que hizo un comentario muy, muy malo y habría que denunciarlo. La mamá está mirando todo. Si después me ayudan lo pongo en mi Instagram y lo denunciamos para que los chicos puedan seguir teniendo la libertad de hacer un vivo como lo está haciendo Brisa", explicó Vives con seriedad dejando que la nena siguiera con su juego.

Tras un fuerte descargo en su Instagram y su pedido para que la red social le cierre la cuenta a esta persona, la actriz no solo no tuvo la respuesta esperada por Instagram sino que además fue amenazada por el pedófilo en cuestión. "A este hijo de p... no solo que no le cerraron la cuenta, sino que ahora me acosa con agravios sexuales en mi cuenta y se da el lujo de dejarme audios. En estos momentos tememos por la seguridad y la integridad de nuestra familia", expuso la mujer de Sebastián Cobelli en su perfil.

Este lunes, Fernanda Vives charló con Nosotros a la mañana y contó la situación con lujo de detalles. "Yo era partidaria de no darle tanto el celular a los chicos, ya sea para interactuar en las redes o para lo que fuese, pero ahora con la cuarentena cuesta mucho más. Me desequilibro un poco todo, perdí autoridad en eso. Entonces me tomo el trabajo de estar absolutamente pendiente, sobre todo si puede llegar a interactuar con gente", explicó.

"El mismo viernes hice el descargo en mi red social públicamente. En ese momento no quise arruinarle el vivo a Brisa, ella sabía que algo había pasado pero no con detalles, entonces me retiré con mucha bronca porque en ese momento hubiera querido decirle de todo. La gente lo empezó a denunciar y me empezaron a mandar la respuesta de Instagram de que no le podían cerrar la cuenta porque la gente se puede expresar de la manera que quiera. O sea que semejante comentario que hizo en el Instagram de una niña no se puede penar", comentó indignada.

Sin embargo, y como si esto no fuera suficiente, el denunciado la amenazó por privado. "Ayer domingo se dio el lujo de escribirme por privado y me mandó un audio insultándome. La verdad que me dio mucho miedo porque es una persona que yo no conozco, con todos los presos que soltaron puede ser uno de ellos, la cabeza se te va para cualquier lado. Estoy bastante preocupada con esto", advirtió tras asegurar que se está asesorando legalmente e irá hasta las últimas consecuencias.

En cuanto a cómo tomó su hija Brisa este comentario, aclaró: "En ese momento se dio cuenta de que algo pasaba. Tiene 9 años y si bien no sabe algunos conceptos, conoce las palabras. Tuve que sentarla, charlarle, tampoco quería que le quede en la cabecita mil preguntas. Aproveche para decirle que hay gente que se hace pasar por chicos de su edad y también para darle información, porque no pienso sacarla de las redes sociales ni coartarle su libertad para expresarse. Así como crecen las redes sociales, que crezca la seguridad también. Cada persona debería sacar con su DNI una cuenta y que se haga cargo de lo que dice".

Con respecto a qué medidas tomará de ahora en más, comentó: "Pienso seguir atenta, más de lo que estoy. La cuenta de mi hija está abierta pero ella no la maneja. Lo hizo en ese momento porque yo la dejé y fue supervisada por mí. Ella puede hacer videítos de Tik Tok y después los sube con mi consentimiento. No es que ella tiene un ida y vuelta con su cuenta, ni celular propio".

"En las redes no sólo hay pedófilos, hay bullying, un montón de agresiones que se tienen que terminar. Está todo muy mal. Y también este libertinaje que se le da a ciertos chicos que tienen millones de seguidores y hacen vivos fumando un porro como si nada. Está todo muy desastre. Y no veo que pongan la lupa en eso. Está mal porque son influencers y naturalizan situaciones que acá están penadas", concluyó molesta.