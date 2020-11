Flor de equipo: así será el nuevo magazine de Telefe

Flor Peña y su equipo, listos para salir a ganar su franja horaria en las mañanas de Telefe Crédito: Telefe

6 de noviembre de 2020

Faltan apenas dos días para el debut. A partir del próximo lunes, a las 11.30, desembarca Flor de equipo, el magazine de humor y actualidad que comandará Florencia Peña y con el que Telefe buscará liderar la franja matutina y consolidarse como el canal de aire más visto. La idea del programa ya es conocida: noticias, columnistas, cocina y mucho humor.

Con una escenografía que simula un edificio, la conductora tendrá "vecinos" que la irán informando sobre todos los temas de actualidad. Así aparecerán en escena Nancy Pazos con la información política; Paulo Kablan con los casos policiales del día y Noelia Antonelli con toda la actualidad. En clave más relajada, Marcelo Polino adelantará todas las novedades de MasterChef Celebrity en su rol de embajador del programa mientras que Campi y Jorgelina Aruzzi aportarán la cuota de humor caracterizados de distintos personajes y le darán pie a Peña para que también se luzca en ese campo que tan bien le sienta. En el magazine también habrá espacio para la cocina con las recetas de la instagramer Karina Gao.

Si bien desde hace semanas está todo listo para que comience, la ola de contagios en la pantalla chica retrasó el inicio. A días de salir al aire, LA NACION reunió a Peña, Pazos, Polino y Aruzzi para hablar sobre esta nueva propuesta de Telefe, que prometen va a dar mucho que hablar.

"Las cosas que se hacen esperar generan mucha más expectativa. Yo soy de la idea de que siempre es mejor sorprender, que nadie espere nada y después digan: 'Ah, mirá qué buena onda'. Igual, generar mucha expectativa me da más miedo porque tengo la sensación de: '¿Estaremos a la altura?'. Pero el problema lo tienen ellos que son 'flor de equipo'. Ellos son los que tienen que estar a la altura porque yo soy Flor pero ellos... ¡son el equipo!", cuenta, entre risas, la actriz que dejó atrás su puesto de jurado en 'Bailando por un sueño', cambió de canal y ahora vuelve a probarse en la conducción.

Florencia Peña, ansiosa por el estreno de su magazine por Telefe Crédito: Telefe

-¿Hubo buena química de entrada con estos "vecinos" o se van a pelear como en las reuniones de consorcio reales?

Peña: -Con Jorgelina (Aruzzi) laburé un montón y la amo, la admiro y la quiero. Con Polino, estoy feliz haya hecho el pase, es como el pase del año. Para mí que esté en Telefe está buenísimo porque lo amo, es buena gente y para mí es el uno. Después Campi no puede más, es un número uno en el humor. Y con Nancy (Pazos) fue una sorpresa porque yo me llevo muy bien con mujeres fuertes, siempre me decían que tenía su carácter y la amé. Desde el primer momento que la vi nos llevamos re bien. Tenemos re buena conexión, nos reímos mucho. Después está Paulo Kablan que no puede más de divertido, es hermoso y le aporta mucho al grupo. Y Noe (Antonelli), que fue la última incorporación, piensa lo opuesto a mí en todo, pero eso me encanta. Me parece que el programa tiene que tener todas las miradas y todas las voces.

-¿Tuviste incidencia en la elección del equipo?

-La producción me dio los nombres y yo estuve de acuerdo. Para mí lo más lindo de este programa es que el plan A sucedió, todos aceptaron de una. Para mí es la transversalidad lo que funciona, yo estoy acostumbrada a ser líder en los proyectos, pero me sé ubicar perfecto en los grupos. No tengo una cuestión de poder y me parece que este grupo es eso, son todos muy grosos en lo que hacen, cada uno tiene su carácter, nadie es un improvisado ni habla sin saber, cosa que a la tele le está pasando mucho en el último tiempo. Y entonces en ese respeto que nos tenemos sabemos que cada uno ocupa su lugar sin estar marcando la diferencia. Acá nadie está arriba de nadie, somos un grupo, me toco a mí de alguna manera liderar, pero cada uno tiene su espacio y creo que además lo vamos a ir construyendo con el aire.

En este grupo son todos muy grosos en lo que hacen, cada uno tiene su carácter, nadie es un improvisado ni habla sin saber, cosa que a la tele le está pasando mucho en el último tiempo Florencia Peña

Humor sin red

Jorgelina Aruzzi y Campi se pondrán en la piel de sus personajes para sumar la cuota de humor al programa Crédito: Telefe

Si bien el eje del programa es cubrir todo el abanico de actualidad y tener presencia con un móvil en vivo donde la agenda mediática lo requiera, gran parte del peso del ciclo que durará una hora y media, estará puesto en el humor. Para Peña -que navega en estas aguas con mucha destreza- Aruzzi y Campi, este será el valor agregado de Flor de equipo, que los diferenciará del resto de los magazines.

"Todos tenemos algo de humor, estamos todo el tiempo en código humor, más allá de los temas serios, este programa tiene una energía muy arriba. No tiene veneno, al contrario", asegura Aruzzi a LA NACION. La actriz, que durante la pandemia creó a Jackie Guzmán, un personaje inspirado en los artistas que luchan con el olvido, será una de las encargadas de hacer reír y descomprimir los momentos tensos que puedan generar las noticias fuertes. "Me invitaron a participar de un ciclo de lectura. Me parecía que no podía hacerlo como Jorgelina, entonces me puse una peluca que era de mi nona y unos anteojos enormes y así me animé", relata sobre la construcción de este personaje que fue cobrando fuerza y mucha popularidad en las redes sociales.

Y Nancy Pazos suma: "Este es un programa que no sé si va a competir con los magazines o con los humorísticos porque la verdad que el trabajo que hacen Campi y Jorgelina es impresionante. Yo me siento realmente una espectadora más". Luego comparte una anécdota divertida: "Campi cada vez que aparece con un personaje diferente no lo reconozco. El otro día me lo crucé en maquillaje, me saludó y dije: '¿Y este quién es?'. Entonces para mi interactuar en la tele con un personaje así es como que me meten en un cuento infantil adentro de mi realidad cotidiana, me siento adentro de una película".

Paulo Kablan, Nancy Pazos y Marcelo Polino, tres nombres importantes para el nuevo programa de Florencia Peña Crédito: Telefe

Uno de los desafíos a los que tendrán que enfrentarse al momento de hacer humor es al cambio de época: muchas de las cosas que antes hacían reír hoy levantan polémica y dividen aguas o ya no son políticamente correctas. Aruzzi recoge el guante sobre este tema y le pone el pecho al reto: "Me da un poco de vértigo el programa en vivo en un momento en que el humor es tan juzgado en las redes. Es un desafío hacerlo en vivo porque el humor tiene que ver con la improvisación también y va sin red, así que hay que animarse. La verdad que hasta ahora en los ensayos la pasamos espectacular. Fue una grata sorpresa que esté Polino, Nancy y también hay una cocinera muy divertida, así que a mí me encanta el programa, ya quiero estrenar".

-Flor, ¿vamos a verte actuar y hacer algún pase de comedia o sólo vas a estar abocada a la conducción?

Peña: -Estamos armando con Jorgelina algunas cositas. Además de que nos conocemos mucho, la quiero y la admiro, ella es muy generosa como humorista. Si bien por ahora solo le doy el pie, creo que en algún momento voy a meterme en algún personaje. ¡Es más fuerte que yo! (Risas) Creo que a todos nos une el humor, nos fuimos encontrando desde ahí.

Pazos: -El crecimiento de Flor como conductora es impresionante. No necesita hacer ningún personaje, está usando los recursos humorísticos que tuvo siempre para hacernos sentir de una manera super agradable y nos hace reír. Estoy super orgullosa de pertenecer a este grupo. Aparte soy un poco más grande que todos y eso me da una cosa maternal.

Peña: -Y con esos pechos cómo no te vas a sentir maternal, estás para amamantar al grupo. Nunca había tenido una compañera más tetona que yo, eso para mí es un montón. (Risas).

Pazos: -Estamos para un striptease, aunque estamos con problemas porque vamos a la mañana, en cualquier momento creo que nos pasan a la noche. Mi rol en el programa es hacer actualidad, pero la verdad que me parece que voy a ser más reidora que otra cosa. Yo tengo una risa re contagiosa, me tiento todo el tiempo y se me escucha como una reidora de fondo. Además este grupo está sacando una parte mía que la tengo en mi vida cotidiana, pero que nunca la mostré en televisión. La química que se dio con Flor fue inmediata, siento que la conozco de toda la vida. Ya me mira y es como que enganchamos por dónde ir, somos parecidas y el sexo nos une.

-Flor: -Ojo, no el mutuo todavía.

Pazos: -Yo ya le eché el ojo al marido de ella...

Peña:- Yo al tuyo todavía no lo conozco por eso no se lo pude echar...

Pazos: -Ah, es un bombón, un bombón. ¿Ven? Es así todo el tiempo.

Mujeres fuertes y mucho feminismo

Jorgelina Aruzzi: "Este programa tiene una energía muy arriba. No tiene veneno, al contrario" Crédito: Telefe

Otro de los ejes que tendrá el programa será la mirada feminista sobre la actualidad, la información con perspectiva de género. "Sin dudas en este programa la mujer va a tener un lugar distinto. Yo soy una conductora feminista, Jorgelina es una humorista feminista, Nancy es una mujer feminista, Polino es inclusión. Me parece que hay algo de esa mirada, de que acá las mujeres hablamos de sexo, nos reímos de cuestiones que no son tan patriarcales y machistas, el empoderamiento de la mujer va a estar bien presente. Es un programa que contiene a mujeres muy fuertes, empoderadas y lo hacemos valer, no pasa desapercibido. Creo que desde ese lugar vamos a construir cosas interesantes también", se entusiasma Peña.

Pazos coincide en que ese será otro punto fuerte que diferencie a este magazine de otros: "Eso vamos a transmitir. Me pasa con Jorgelina que, a pesar de que este camuflada en ese personaje, muestra otro tipo de mujer y eso está buenísimo. Me parece que amerita que la televisión argentina empiece a notar que hay otro modelo de mujer para las generaciones que vienen y para todo. Me parece que en ese aspecto cada una de nosotras está poniendo ahí lo que hay que poner".

Cambio de aire

Marcelo Polino en Flor de equipo, el magazine de humor y actualidad que comandará Florencia Peña

Para Marcelo Polino, el pase de canal fue la forma de tener continuidad laboral. Después de más de una década trabajando con el equipo de Marcelo Tinelli, el jurado más despiadado de "Bailando por un sueño" se convirtió en el embajador de la competencia de cocina más exitosa de la televisión actual. Como el vocero de MasterChef Celebrity, el periodista tiene presencia en varios programas del canal, pero en Flor de equipo además contará detalles exclusivos del certamen y la actualidad de la farándula nacional.

"Básicamente cambió el mundo, tenía un año planificado de una manera y con el tema del Covid-19 no estaban aprobados los protocolos para hacer el 'Bailando'. Entonces apareció la propuesta de Telefe, que ya era el tercer año que me venían llamando para cambiarme. Era como que nunca podía tomar la decisión ya que tenía todo tan ordenado. Venía el 'Bailando', terminaba y hacía la temporada de teatro, volvía me iba de vacaciones, después ya venía de nuevo el programa; estaba como en un lugar de comodidad. Entonces cuando me llamaron este año dije: 'Guau, esta es la oportunidad'. Laburar con Flor me encanta y la amo desde que es chica. Además poder acompañar a Vero Lozano a la tarde y estar con (Gerardo) Rozín los domingos, que fue productor mío cuando hacía ZAP, fue muy tentador porque es trabajar con amigos. Así que estoy re contento", sostiene a LA NACION.

Para Nancy Pazos también fue un año difícil y de cambios, ya que con muy pocos meses de diferencia tuvo que despedir a sus padres: "Debo confesar que tuve un año bastante insólito. Laboralmente excelente y en lo personal bastante heavy porque falleció mi papá en febrero y mi mamá hace un mes y medio. Pero la verdad que cuando me llamaron para este desafío y me contaron que era para el programa de Flor dije: 'Sí, genial'. Igual cuando me llamaron dije: 'Fíjense, yo no tengo drama, pero no sé si van a aceptar que yo esté' (risas). Hace un montón que no hago tele de aire".

Nancy Pazos, muy contenta de haber aceptado este desafío con Florencia Peña y segura de que nació una gran amistad Crédito: Telefe

Peña también perdió a su padre en plena pandemia, después de una larga enfermedad en la que tuvo tiempo de cerrar heridas y despedirse. Se rearmó, lanzó un nuevo proyecto virtual (F de Flor) y apostó todo a la conducción: "Siempre la vida me encuentra haciendo y en ese hacer por suerte voy encontrando compañeros que están un poco en la misma y por eso digo que las energías en este caso se juntaron. Para mí este grupo es particular y eso no se da siempre en los programas en vivo porque por lo general los panelistas van y vienen. Acá se armó un dream team de gente que sabe mucho de lo que habla, que lleva años haciéndolo y elije estar acá. La estamos pasando bien. Es un proyecto donde todos nos sentimos parte".

-¿Por qué no tenemos que perdernos Flor de equipo?

Polino: -Porque se van a entretener, se van a informar, van a tener las últimas noticias de MasterChef, va a haber actualidad y cocina. La cocinera Karina es un personaje. Muy divertida, la van a amar.

Peña: -Vamos a tener invitados en vivo en un camarín super grande armado para hacer las entrevistas en vivo. Lo que tiene este magazine es que hoy no hay en la televisión un programa que tenga una cocina, un comedor, un living y un camarín. Nunca va a ser igual porque si bien siempre va a tener humor, un día por ahí la realidad se te cayó encima y Nancy será el bastión y otro día quizá pasa una bomba con MasterChef y Polino va a tener la manija.

Aruzzi: -Va a ser genial porque todos somos auténticos en lo que hacemos, no necesitamos copiar algo. Todos tenemos una trayectoria y algo que contar.

Karina Gao, la cocinera de Flor de equipo Crédito: Telefe

