Florencia Peña desmintió los rumores de separación de su marido, Ramiro Ponce de León

18 de diciembre de 2019 • 13:34

Florencia Peña pasó por Los ángeles de la mañana y, tras desmentir su separación de Ramiro Ponce de León, habló de todo: su rol en el jurado, las razones por las cuales Nicolás Occhiato salió campeón del "Súper Bailando" y su mala onda con Nicole Neumann.

"Fue un gran año. Nosotros [en referencia al jurado] nos llevamos muy bien, nos reímos mucho. Y con el BAR también. Este 'Bailando' tuvo mucha emoción, mucha risa y también tensión pero no esa de irse a casa llorando", expresó Peña quien asegura haber encontrado finalmente su lugar en el programa.

Tras asegurar que es muy difícil ser jurado, la actriz dio algunos tips para llevar a cabo la tarea: "Tenés cuatro personas y hay que complementarse porque si todos hablamos de lo mismo no da. A mí me acusaron de psicóloga de los participantes, pero yo soy así con mis amigos también. Les daba amorosidad y consejos", señaló.

En cuanto a la final del certamen, Peña confesó que se sorprendió al ver a Flor Vigna y Nico Occhiato juntos. "Me gusto y me sorprendió la final. El bailando no es un certamen de baile. A Nico lo hizo ganar la familia, todo lo que se armó con la abuela y el abuelo, ese amor que se generó en la pista todas las galas; ver personas grandes que estaban volviendo a vivir fue hermoso. Y Flor (Jazmín Peña) su bailarina fue crucial: no solo buena bailarina sino también carismática, humilde, amorosa", opinó.

Enseguida, Peña se metió en el triángulo Vigna-Occhiato-Napp y aseguró que el coreógrafo se sintió incomodo con el reality. "Veo que Flor sigue enganchada con Nico y que Mati lo sabe. Y que encima ella jamás se imaginó que iba a estar en una final con él y que encima le iba a ganar", disparó sin filtro.

Minutos después, la actriz se refirió a su relación con Nicole Neumann durante su breve paso por el jurado, como remplazo de Pampita Ardohain. "Ni me saludó. Yo pensé que era por la postura de los pañuelos verdes. La verdad no me di cuenta, me lo hizo notar Marcelo [Polino] que dijo: 'no te habla'", aclaró, confirmando así la mala onda entre ellas.

Por último, la protagonista de Casados con hijos habló de su vida personal y desmintió los rumores de separación de su marido, Ramiro Ponce de León. "Parece que me separé. Estaba volviendo de Cariló con una amiga y me empezaron a llamar. Lo llamé a Ramiro y le digo: '¿estamos separados?' No sé de donde salió el rumor, no entiendo. Si yo me estoy separando, lo cuento. No me escondo para que me persigan", confesó la actriz, que se está yendo de vacaciones a México junto a él.

Al parecer los rumores surgieron al ver a Peña en un boliche de Costanera con Matías Tasin, el ex de Nicole Neumann. "Que uno charle con alguien no significa que salga. No estuve con él", se defendió. Enseguida, Ángel De Brito interrumpió la entrevista para sorprender a su amiga y compañera de jurado con un mensajito de su marido.

Muy emocionada por sus palabras, la actriz confesó: "Él es perfil bajísimo. Es un gran padre. Tenemos una relación que nadie comprende pero nosotros sí, somos felices así. Es el compañero que encontré en la vida, tiene una libertad y una cabeza muy hermosa. Y muchísimo sentido del humor. Es el primer hombre en la vida que no me quiere cambiar en nada", concluyó enamorada.