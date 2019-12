Flor Vigna se abrazó a Mati Napp en la especial final del "Bailando" Crédito: Captura de TV

Cuentan en los pasillos de laflia, que la de este lunes no era la final que soñaba Flor Vigna. Un mano a mano con Nico Occhiato, su expareja, el que llegó al Bailando gracias a ella, no le cayó nada bien. Especialmente con Mati Napp en el estudio, con quien salió luego de terminar con Nico.

Y aunque minutos antes de salir los dos equipos decidieron pasar un rato juntos y desearse suerte mutuamente, ya en la pista Flor decidió sincerarse: "Es una final de una incomodidad linda. Que todo el año me hizo crecer y me hace salir del cascarón. Tengo una Flor que a veces es un poco sumisa, que responde más a la mirada del otro que a la mía. Y quiero aprender a decir que no y este programa me ayudó mucho. Me enfrentó a mis fantasmas pendientes. Me siento más viva que nunca".

Esa "incomodidad" a la que aludió la participante, fue el disparador para que Marcelo Tinelli le pidiera opinión a Occhiato que, fiel a su estilo, puso paños fríos: "Es una final hermosa, quien gane va a estar bien. Obvio que quiero ganar, pero si gana Flor se lo recontra merece. Es una locura nuestra historia, que estemos acá parados los dos después de lo que la remamos juntos. Nos propusimos disfrutarlo, y que sea con amor. No hay persona que quiera más que ella, así que va a ser una final llena de amor". Ella, mientras tanto, lo miraba fija con una semi sonrisa, casi sin expresión.

Luego del primer duelo, fue Flavio Mendoza quien echó leña al fuego: "Quiero un abrazo de Flor y de Nico, porque son dos rivales que se quieren como personas". Él tomó la iniciativa y se dio el esperado abrazo, lo raro fue lo que sucedió después: Vigna rompió el clima cruzando toda la pista para darle un abrazo bastante más sentido a Mati Napp.

El abrazo de Flor Vigna y Nico Occhiato Crédito: Captura de TV

Él, como siempre impertérrito, recibió la caricia y siguió en su lugar. La pregunta que quedó flotando fue: si ya no pasa nada entre ellos, ¿a qué se debió esa demostración intempestiva de afecto? Y por ahora, solo ellos tienen la respuesta.