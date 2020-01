Flor de la V: "La mayoría de los bailarines hablan pestes de Mora Godoy"

Flor de la V opinó sobre los dichos de Mora Godoy durante su paso por el "Súper Bailando" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 17:52

Desde Mar del Plata, Flor De la V opinó sobre temas relacionados con la temporada teatral, más precisamente con la escandalosa pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro, protagonistas de la obra 20 millones. "La encontré a Mónica el otro día y me dijo que está espléndida, a pesar de todo. A Sol también la conozco, es una chica divina. No entiendo qué pudo haber pasado para que hayan terminado tan mal. Yo vengo todos los días a la playa, hago función todas las noches con muchos cuadros musicales, cambios de ropa y monólogo final largo, y nunca me quejo", dijo desde un móvil con Intrusos.

Y enseguida reflexionó: "Las cosas cambiaron mucho en estos tiempos. Si contratás a alguien te dicen que no trabajan tal día, que hacen solamente un mes, que pueden viajar a hacer otro trabajo. Te plantean cosas increíbles". Tal fue el caso de Charlotte Caniggia, que iba a hacer temporada con Flor en La fiesta inolvidable y finalmente no arregló. "Yo no tuve nada que ver, ese es un tema del productor. Si le van a pagar una fortuna y dice que se baja de la temporada cuando quiera, no está bien. Después que dijo que no, parece que Charlotte llamó a para decir que quería volver. Tenía muchas exigencias, pero me hubiese gustado que estuviera", señaló.

Además, la actriz opinó sobre Mora Godoy, que se quejó de haber sido maltratada en el "Súper Bailando"y aseguró que no volvería a participar del certamen. "La mayoría de los bailarines hablan pestes de Mora, pero te guste o no, es Mora Godoy. No entiendo de tango pero es increíble, dicen que no puede bailar otra cosa; esa era la crítica en el 'Bailando'. Pero no soy bailarina y no entiendo. Conmigo siempre fue un amor. A los bailarines profesionales les cuesta lo mediático. Griselda (Siciliani) se fue porque no toleró el maltrato entre Cinthia Fernández y Martín Baclini", apuntó.

Finalmente, Flor contó que modificó una parte de su espectáculo en el que hacía una broma sobre las partes íntimas de Luciano Castro. "Nos conocemos desde hace mucho, lo adoro, es un amor. Sacamos ese chiste porque no queremos nada que ofenda. Todavía no me lo crucé a Luciano en Mar del Plata", destacó.