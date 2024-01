escuchar

Durante las semanas que estuvo en Gran Hermano, Florencia Cabrera atravesó momentos de mucha angustia. Mientras algunos de sus rivales de juego la acusaban de victimizarse o de llorar constantemente, ella intentaba buscar alianzas que no terminaron de afianzarse. Y en diálogo con LA NACION, la última eliminada habló sobre el mensaje que quiso enviarle a la sociedad, y por qué a pesar de quedar afuera, siente que cumplió su objetivo.

–¿Qué balance hacés de tu paso por la casa? ¿Te fuiste con ganas de volver a entrar?

–Sí, no tengo dudas de que me encantaría volver a entrar. Ahora pude entender el afuera, que era complejo de ver desde adentro. Me siento muy feliz afuera, y agradecida con la gente, y con la producción que me cuida un montón, estoy muy contenta.

–¿Qué te sorprende con respecto a la casa, ahora que estás afuera?

–Todo es un poco como yo lo pensaba. En el adentro, para los chicos yo tenía una mala imagen. Me tildaban de mentirosa, de “lleva y trae”, pero yo nunca intenté hacer eso. Sin embargo era difícil que me creyeran, y cuando salí pensé que realmente me veían como si fuera una jugadora que hacía estrategias con la mentira, pero nunca hice eso.

–Durante el juego te acusaban de victimizarte y de llorar constantemente, ¿sentís que sos así?

–Mirá, yo hacía un año que no lloraba. Me emocioné cuando me dijeron que iba a entrar a la casa, pero más allá de eso no hay muchas cosas que me afecten, y eso es porque yo elijo qué me hace bien y qué me hace mal. Siempre me quedo con las cosas que me hacen bien, como mi familia, o la gente que me quiere, y eso es lo que me hace salir y lograr ponerme delante de una cámara. Pero al convivir con 22 personas, y con la mayoría de ellos atosigándome, todo se pone muy complejo. Yo me sentía indefensa, y que no podía hablar con nadie porque constantemente me estaban juzgando.

–¿Y qué cosas te hacen llorar?

–Cosas laborales, que uno no llegue a fin de mes por ejemplo. La Argentina es muy difícil para un emprendedor, pero aunque me frustre, no dejo de levantarme todos los días para seguir laburando , y siempre rodeada de gente que me empuja por seguir adelante. Pero en la casa eso no era tan fácil, y mi llanto era en el confesionario, estando sola. La verdad es que en el juego, mi único contacto fluido y de confianza fue Joel.

–¿Cómo es tu emprendimiento y cómo derivó en el modelaje?

–Yo soy diseñadora y productora de modas. Hace años que trabajo en el rubro textil. Tengo mi emprendimiento familiar que es una marca de ropa para hombres, y hace un año y medio más o menos que me había puesto un espacio para creadores de contenido. Yo le hacía fotos a marcas pero con otro tipo de modelo, nunca con mi imagen. Hasta que un día me dicen: “Flor, necesito una chica como vos”. Yo tenía el autoestima tan baja que no había chance que conciliara la situación de verme del otro lado de la cámara. Entonces empecé de a poquito, y el primer contenido que envío me responden que el stock se había agotado porque gustó mi imagen, gustó que no fuera una supermodelo, porque eso me acercaba más a la realidad de las personas.

–Y después de esa primera experiencia, ¿cómo continuó tu carrera?

–A partir de ahí le di para adelante, y modelo desde hace tres años. Este siempre fue mi sueño, pero había prejuicios: si querías ser modelo tenías que pesar veinte kilos, o quizá ibas a una agencia y te decían que no servías para eso. Y el mensaje a momento de entrar en la casa era el de mostrar cuerpos diferentes, en la sociedad argentina faltaba eso. Y yo sentía que estaba muy fuerte con esa bandera, pero adentro de la casa me comían la cabeza no con el cuerpo, pero sí con otras cosas. Yo lo comparaba mucho con un bullying que viví de chica. La realidad es que cuando salí de la casa estaba abatida, sentía que había perdido, pero en el afuera vi que gané muchísimas cosas, y mi mensaje se envió. En ese sentido, me siento una ganadora.

–¿Qué mensaje te gustaría enviarle a alguien que sufre bullying?

–Hay una realidad, y es que no solo le tenemos que hablar a ese chico o chica, sino a los otros que se creen más que esa persona. Entonces el planteo es hablarle a los niños y decirles que todos podemos ser diferentes, porque nadie es más que nadie ni menos que nadie. Y ese niño o niña que está en una situación de sentirse feo consigo mismo, o de no poder entender por qué le hacen bullying, yo le diría que todo va a pasar. Te podés caer, llorar o gritar, pero que cuando subas lo hagas con toda la energía, sin que te importe el qué dirán. A la casa yo no fui para ser víctima de bullying, estar ahí era el anhelo de toda mi vida, y si bien cuando salí sentí que perdí, en el afuera me di cuenta que el mensaje sobre “hay que mostrarse como uno es” fue algo que llegó. Y muchas chicas me escriben para agradecerme, eso me pone muy contenta.

–¿Tu familia te apoyó cuando entraste a Gran Hermano?

–Ellos tenían miedo por mí, porque no querían que me lastimaran. Yo fui preparada para el bullying del exterior, pero no para el bullying del interior de la casa, y eso me hizo bastante mal. Pero cuando salí, vi a mi familia, vi a mi hermano en el streaming y a mis amigas bailando, y sé que todos lo disfrutaron al máximo. Eso fue una gran alegría para mí. Gran Hermano fue una experiencia hermosa, y lo que me encuentro afuera también lo es.

Florencia Cabrera Prensa Telefe

–¿Hay algo que en la casa no hayas querido mostrar, o que no hayas querido contar?

–Yo quería cuidar mucho a mi familia, pensar eso me afectaba bastante estando adentro, porque no quería exponerlos. Y me puso muy feliz verlos a todos cuando salí. En la casa sentía que si decías una palabra en un mal momento, todos te juzgaban, y ya estaba cansada de ser juzgada. En algún momento no aguanté más y dije lo que tenía que decir, pero muchos me rebajaban con la mirada, y me afectaba que me dijeran “Acá no te quieren nadie”, o “Voy a estar feliz cuando te vayas”. Todas esas palabras cuando estás adentro son lapidarias, y me sentía súpersola. Pero el amor que estoy recibiendo afuera es increíble.