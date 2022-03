Florencia Peña desmintió problemas con su nuevo programa en América y aseguró: “Lo que viene está buenísimo”

Después de su repentina, y luego aplazada, salida de Flor de equipo, el programa que encabezaba en Telefe, Florencia Peña ya está lista para desembarcar en América . Si bien trascendieron rumores de ciertas discrepancias sobre el rumbo de ese nuevo envío, la actriz y conductora desmintió esas versiones y aseguró: “lo que viene está buenísimo”.

“Ella quiere hacer un programa, la productora quiere hacer otro. Hablamos de Florencia Peña que llega a América con un proyecto, donde ella quiere que el humor y los sketches sean protagonistas”, contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, por eltrece.

“¿Alguna sabe como le dicen al programa de Flor Peña en América?”, interrumpió Adrián Pallares haciendo participar al panel. Mientras que hacían sus apuestas (“Flor de lío”, “Flor de quilombo”), el conductor reveló la incógnita: “Le dicen Los Mammones” , develó. Ante la intriga de sus compañeras, el periodista explicó: “Estaban organizando el tema del estudio (en medio de este tire y afloje con la producción) y cuando van a armar la escenografía dicen: ‘Acá va la escenografía de Mamnones’. Así que al proyecto lo llaman Mammones”.

Ante las versiones cruzadas, el matutino salió a buscar a la actriz, quién desmintió tener una mala relación con la productora. “Por ahora no tengo nada para decir pero cuando tenga lo voy a hacer. Lo único que te voy a decir es que esto mismo me pasó en Telefe, que también parecía que tenía problemas con mis productores. Después nada de eso sucede ”, expresó Peña, desestimando esos rumores.

Respecto a cómo será su nuevo programa, advirtió: “Cuando pueda anunciar algo de lo que voy a hacer lo voy a hacer, todavía no es momento. Lo único que voy a decir es que estoy muy feliz con la decisión que tomé. Me fui un poco triste porque fue muy lindo para mí hacer Flor de equipo, aprendí un montón pero lo que viene está buenísimo”, concluyó sin dar detalles.

La salida de Telefe

“Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”.

Así comenzaba el posteo con el que Flor Peña sorprendió en el mes de enero a propios y extraños al comunicar el fin de su programa en Telefe, Flor de Equipo.

Al inesperado anuncio le sucedieron varios capítulos más: una despedida anticipada, la danza de nombres para su reemplazo (desde Georgina Barbarossa a Zaira Nara) y la decisión, anunciada nuevamente por Peña, de seguir “por un tiempo más”.

Que se transformó en dos meses enteros, hasta el pasado 11 de marzo cuando la actriz y conductora se despidió definitivamente de la pantalla de Telefe. Ya sin hablar tanto de su rol de actriz (los rumores de su desembarco en América ya habían empezado a circular) y dejando en claro algunos sinsabores sobre el rumbo que había tomado el magazine.