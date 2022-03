Rodrigo Lussich reveló la picante frase que dijo Florencia Peña tras cambiar de canal

En marzo, Florencia Peña le puso punto final a su programa Flor de equipo (Telefe), tras haber anunciado meses atrás que dejaría el ciclo. Entre lágrimas, la actriz argumentó su postura: “Esta decisión que tomé (porque cuando siento que cuando ya di todo necesito irme) es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar. Necesito moverme. (...) Yo llegué siendo una actriz que podía conducir y ahora siento que me voy conductora”, expresó emocionada en ese momento.

Este martes, en el programa Socios del Espectáculo (eltrece), el periodista Rodrigo Lussich reveló que Florencia Peña estaría en plenas negociaciones con el canal América para definir el formato de su nuevo programa. Sin embargo, el contrato entre ambas partes ya estaría firmado. “Ellos quieren Jimmy Fallon, ella quiere algo más humorístico”, explicó el conductor.

“Peña llevó su arte, su histrionismo, su impronta, a ese canal, pero no haciendo lo que fue Los Mammones. Porque es la misma productora, la misma estructura de producción”, señaló el animador. En tanto, la columnista Graciela Alfano acotó: “Jey es único”. Por su lado, el otro conductor Adrián Pallares dijo que los formatos son algo que “hay que consensuar”. “Ella es una actriz, humorista, muy buena, pero también, a veces, los sketches son complicados”, subrayó.

La fulminante frase de Florencia Peña sobre su llegada a América

Lussich explicó que, incluso, Peña tiene decidido hasta el nombre del ciclo que quiere llevar adelante en el canal de la calle Fitz Roy, y ante la falta de acuerdo en las conversaciones, lanzó una fulminante frase: “Quiere hacer un programa que se llame La put... ama, y el canal quiere otra cosa más compensada entre lo periodístico y lo humorístico y lo histriónico, y hoy por hoy, ella llegó a decir: ¿por qué no me quedé en el otro canal? ”. Al respecto, Pallares agregó: “Eso no se hace”.

En ese sentido, Lussich aseguró que los directivos y Peña “entraron en un tira y afloje y esto se está tensando”. A su vez, recordó que “ella está de vacaciones”, y que a su vuelta resolverán este dilema. En diciembre, Jey Mammon dejó su exitoso ciclo Los Mammones. Finalmente, la intérprete fue la elegida para reemplazarlo, aunque por sus características artísticas, no replicará el mismo tipo de programa que hacía el conductor y cantante. En paralelo, ella trabaja para una plataforma para adultos en la que comparte contenido erótico. Recientemente, grabó un video con Silvina Luna para promocionar el producto.