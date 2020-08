Floricienta: cómo fue el esperado reencuentro de Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro Fuente: Archivo

28 de agosto de 2020 • 18:43

A 16 años del estreno de Floricienta, su reposición en Telefe es un éxito y es uno de los programas más vistos a diario. Sus protagonistas, Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro se reencontraron en Cortá por Lozano y recordaron viejos tiempos.

"Hace más de diez años que no nos vemos, qué bien estás Juan. Nos vimos en La dueña [la ficción que, en 2012, protagonizaron junto a Mirtha Legrand] e hiciste de mi papá", lanzó ella entre risas. A lo que Juan respondió: "Trato de no recordarlo, pero lo trajiste vos".

Flor se mostró emocionada con la repercusión de la repetición de Floricienta. "Hay una cosa vintange que no puedo creer. Nos tomó de sorpresa. No hay un día de mi vida que no reciba algo lindo relacionado con Floricienta. Siempre lo sentí muy presente en mi día a día pero no me imaginé nunca que la reposición tuviera este recibimiento. Me da alegría porque la historia es muy linda. Es algo romántico de un tiempo que ya no es y es muy lindo".

Gil Navarro tomó la palabra y completó: "Es verdad que es un tiempo que ya no es, pero puede volver a ser. Comparto esta mirada romántica de pensar en buenos tiempos y que a los chicos les llegue la bondad, por la bondad misma. El programa se apoya en eso y lo que pasó hace 16 años vuelve a pasar porque es honesto".

Con la sonrisa que la caracteriza, Bertotti aseguró que "Floricienta fue genuino". "Lo disfrutamos, nos divertíamos. Trabajábamos mucho también. La energía que nos devolvían era recíproca. Todo fue mágico desde el primer momento. Siempre había muy buen clima de trabajo. Me acuerdo que en un momento pusieron gradas y venía público a las grabaciones", rememoró. Por su parte, Gil Navarro recordó cuál era su realidad cuando empezó esa tira: "Venía de un momento personal difícil y me costó soltarme y divertirme. Me preocupaba que los chicos no me quisieran y el director Martín Mariani me dijo que no me preocupara, que me divirtiera. Y me divertí pero no tanto como lo haría hoy. Había algo que me costaba. Las coreografías me costaban mucho y las hacía mirando el piso".

Ambos coincidieron en decir que no volvieron a ver Floricienta porque son demasiado obsesivos. "Si sos obsesivo ves muchas cosas para corregir", aclaró él. "Es muy lindo lo que pasa, se agradece. Es surrealista. No pudo creer que haya pasado tanto tiempo y que todo esté tan intacto. Es como disfrutarlo de yapa. En las redes me mandaron mensajes de todo el mundo, mucho cariño junto y se siente bien. Lo más fuerte que me pasó fue viajar en micro de Hungría a Austria, y cuando me pidieron el pasaporte tardaron en dármelo, y se me acercó un soldado y me preguntó si yo era el señor Fritzenwalden [el apellido de su personaje en la tira]. Fue muy loco".

Los actores también recordaron el final del personaje de Gil Navarro en la primera temporada, que le abrió paso al protagónico a Fabio Di Tomasso. "La ida de Juan fue dolorosa porque lo disfrutábamos mucho y fluíamos. Lo hablamos en ese momento y lo entendí. Al año siguiente tampoco yo pude seguir con el programa porque era demasiado, un montón de trabajo y exposición. Lo entendí pero lloramos mucho, y se lo extrañó. Fue difícil acomodarse al cambio, que era muy grande. Y Juan es super profesional y es un placer trabajar con él. Y en la historia fue desgarrador", remarcó Florencia. Y Juan aseguró: "Fue difícil y triste. Y les pido disculpas a los que lloraron tanto. En ese momento necesitaba poder hacer otra cosa. Siempre fui muy inquieto y tenía el prejuicio de quedar atado a algo infantil que no me iba a dejar desarrollar otras cosas. Con el tiempo aprendí que esos prejuicios no sirven y no tienen que ver con los demás sino con uno. Fui honesto conmigo".

"Cuando se cumplieron 15 años de Floricienta se dio la posibilidad de hacer un teatro. Pero me daba miedo. Fue tan perfecto lo que pasó y me quedó tan lindo recuerdo de cada uno que me daba temor hacer algo, sin necesidad. No me gustaba la idea de aprovecharme de algo, no quería que se rompiera lo mágico que había sido. Mirá si hacemos el teatro y no va nadie. De hacerlo ahora, habría que aggiornar la historia", concluyeron ambos.