Fredy Villarreal, tras su dura experiencia con el Covid-19: "Tenía un 50 por ciento de posibilidades de vida" Crédito: Instagram

"Después de padecer el Covid me quedó la voz de Batman, porque quedé con una discapacidad pulmonar que tengo que revertir de a poco", relató este lunes Fredy Villarreal, sin perder el humor pese a la dramática situación que le tocó vivir.

Emocionado, el humorista relató cómo transitó la enfermedad. "Primero tuve una semana en la que no me sentía bien y le pedí a mi familia que no nos veamos, para cuidarlos. Todo fue in crescendo para peor. Me dieron un saturómetro para medirme el oxígeno en sangre. Un día amanecí con fiebre, llamé a mi obra social y me internaron. En un momento pensé que no estaba mal y me quedé tranquilo. Pero empezó a subirme la fiebre y el médico me dijo que, por precaución me iban a pasar a terapia intensiva, y que me iban a inducir oxigeno. Ahí ya me preocupé", relató en diálogo con el ciclo Hay que ver, por elnueve.

"Hace una semana llamé a mi médico, tuvimos una charla larga y me confesó que tenía un 50 por ciento de posibilidades de vida. Estuve muy complicado, pero no me lo dijo en ese momento sino ahora", contó Villarreal. Y José María Listorti aclaró: "Cuando me enteré que la cosa estaba difícil, te mandé un mensaje pero no te llegó, porque nunca apareció la doble tilde. Me preocupé, llamé al director de la clínica en la que estabas internado y me dijo exactamente eso que contás. Me asusté mucho y rezamos mucho".

Villarreal contó, muy conmovido, que los mensajes que recibía lo mantuvieron fuerte y luchando. "Fue duro, estaba conectado a una máquina, sentía ruido. Estuve 15 días o 20 en terapia intensiva. Tuve que firmar un papel porque me propusieron darme una medicación que es todo prueba y error. Y pude salir adelante. Negocié con mis sombras y con Jesús: tuve charlas con uno y otro. La muerte me viene persiguiendo: primero con un tumor, pero no me alcanzo; y ahora tampoco. Todo esto tiene que dejarme una reflexión para poder ayudar a otros. Dios me puso en este lugar para vivir en carne propia y alentar a otros que estén en esa situación. Tuve ayuda de una psicóloga también. Pero sobre todo valoraba mucho a las enfermeras y médicos que ingresaban a verme, y era importante mirarlos a los ojos. Hablé más con los enfermeros que con mi familia. Son unos ángeles", señaló.

El humorista aseguró que sacó un aprendizaje y una misión en la vida de la dura experiencia: "Aprendí a involucrarme en la situación de ayudar a los que están en este problema. Quiero ser parte del equipo de trabajo donde hay médicos, kinesiólogos, psicólogos. Quiero poder entrar a la habitación y decirles que yo la pasé, darles la mano. Las enfermeras me decían: 'Fuerza que vas a salir, nos van a seguir divirtiendo'. Me valía mucho más la mano de una enfermera que un llamado telefónico. Esa es la misión que tengo ahora".

