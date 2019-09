A pedido de Mariana Nannis, la Justicia ordenó que el exjugador regrese al país en y se someta a ciertos análisis para constatar su estado de salud Fuente: Archivo

Mientras que Claudio Paul Caniggia quiere ponerle fin a este escándalo mediático y firmar el divorcio, Mariana Nannis quiere internar al exfutbolista por su supuesta adicción a las drogas. De hecho, esta mañana ella recurrió a un inesperado recurso legal que podría terminar en una internación involuntaria del deportista.

A horas de expedirse la justicia con un dictamen que ordena el regreso del deportista al país para que se someta a ciertos análisis, el abogado de Nannis, Juan Manuel Dragani, contó con lujo de detalles de qué se trata esta medida cautelar: "Mariana considera que hay un entorno que es nocivo para su marido. Por lo tanto, el viernes pasado antepusimos esta cautelar. La justicia se expidió rápido, constato las pruebas y dispuso esta medida", explicó este mediodía, en un móvil de Intrusos.

"En cuanto reciba esta notificación en su domicilio, tiene 24 horas para presentarse en el hospital público más cercano y someterse a un examen de rutina, que claramente tiene que ver con sus adicciones. El resultado será enviado a la jueza interviniente y en caso que el resultado toxicológico sea positivo, se ordenará su internación involuntaria", detalló el letrado. Sin embargo, lo más fuerte de su discurso vino cuando explicó que sucedería si el deportista no cumple con el pedido judicial. "Si no lo hace en el plazo estipulado, se irá a buscarlo con la fuerza pública", afirmó sin vueltas.

La medida fue tomada por la magistrada María Celia García Zubillaga, a cargo del Juzgado Civil Nº 10, bajo la carátula "determinación de la capacidad". De ese modo, en caso de que se lo declare incapaz y se ordene su internación, se anularía la solicitud de divorcio y Nannis quedaría a cargo de la administración de los bienes conyugales.

Luego, aseguró que este dictamen no los tomó por sorpresa, ya que hace tiempo venían trabajando al respecto. "Teníamos las pruebas. Hace dos o tres meses que venimos trabajando en este tema. Mariana vino a la Argentina para cuidarlo y protegerlo. Por suerte, la jueza supo entender la situación y actúo en consecuencia", indicó Dragani.

Frente a las especulaciones de si esta decisión tiene que ver con la salud o con el patrimonio de Caniggia, Dragani advirtió: "Esta orden tiene directa relación con la salud de Claudio, nada tiene que ver con el patrimonio. El objetivo de mi clienta es que su marido se recupere, le está dando una última oportunidad." Además, aclaró que ésta es una decisión consensuada con la familia. " Los 3 hijos están en consonancia con Mariana porque quieren lo mejor para el padre", explicó.

Por último, el abogado de Nannis aclaró que la medida no es apelable, y en cuanto a la posible reacción de Caniggia esbozó: "Esperemos que sepa entender que este dictamen es por su bien. Entiendo que Fernando Burlando lo va a saber entender también porque es por el bien de su cliente". Acto seguido, aclaró que Nannis no se va a ir del país hasta que no resuelva todas estas cuestiones: "Ella personalmente se quiere ocupar de esto", señaló.

"Esto es por plata, nada más"

En Pamela a la tarde, programa que conduce Pamela David por América, pasaron audios de Claudio Paul Caniggia hablando sobre el contraataque legal de Nannis. "Ella actuó siempre con frivolidad, incoherencia, imprudencia, sin reparos de ningún tipo. Es contradictoria sobre mí y sobre otras personas que involucró y no tienen nada que ver en todo esto. La gente que está alrededor mío es sana y las ha ensuciado sin pruebas ni evidencias, a mí y a las personas que son de mi círculo. Esto es por plata, nada más", aseveró el exfutbolista.

En otro audio, aseguró que hace tiempo que están separados. "Esta relación había terminado un año y pico atrás. Es verdad que nos hemos visto hace un año, pero estábamos separados. Mi intención fue siempre el diálogo, pero ella decidió usar este terrorismo mediático con acusaciones que no son ciertas. Hay un solo fin: el dinero y solamente eso. No esperaba este escándalo. Después de 29 años juntos, no debía terminar de esta manera. Como todo matrimonio, hubo cosas buenas y malas", finalizó Caniggia.

Fernando Burlando contó que su representado ya se está haciendo el diagnóstico integral. "No quiero decir dónde está, pero se lo está haciendo. Y cuando regrese, también se lo va a hacer acá. Y creo que debe hacérselo en un hospital público", indicó el abogado. "Insisto, no le piden un examen psiquiátrico sino diagnostico integral. Mariana viene solicitando dinero desde hace un tiempo atrás y Claudio nos dio la directiva de darle lo que corresponde. Frente a la imposibilidad de dialogar, vamos presentar todo a la Justicia y que se encarguen de dividir todo como corresponde, que es lo que quiere Claudio desde el primer día".

El abogado explicó por qué el ex futbolista decidió cambiar las claves de sus cuentas bancarias. "Una persona, haciéndose pasar por Claudio, con identidad falsa, intentó sacar dinero de una cuenta. Fue hace un mes y medio y ahí cambió las claves. Claudio quiere divorciarse", finalizó el letrado.