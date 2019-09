Claudio Paul Caniggia: "Nadie está por morir, ni debe ser salvado"

Claudio Paul Caniggia volvió a referirse a los dichos de su mujer que lo acusan de violencia y adicciones Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 15:34

La guerra Nannis-Caniggia parece no tener fin. Luego de presentarse en el living de Susana Giménez y ocultarse en el hotel Alvear durante casi 10 días, Mariana Nannis reapareció públicamente esta semana como tapa de una conocida revista, en donde remarcó nuevamente los problemas de adicciones de Claudio Paul Caniggia.

Enterado de esto, Caniggia volvió a hablar desde Brasil y abrió el paraguas sobre los nuevos dichos de su ex. "Con respecto a todo lo que estuve escuchando estos días en diferentes programas y canales o como está por salir en una revista, quiero aclarar que nadie está por morir, ni debe ser salvado", disparó en uno de los audios que le envió a Tomás Dente, el periodista de Nosotros a la mañana.

En relación al rally mediático de Nannis durante todo este tiempo, el exfutbolista aseguró: "Yo participo en miles de eventos durante todo el año. Viajo a 20 o 30 países diferentes y nunca tuve que usar el nombre de nadie para salir en la televisión o ganar dinero. Me lo he ganado con sudor, he jugado al fútbol casi 20 años y sigo viajando porque es mi trabajo(...) Lo aclaro para los que dicen que me oculto o que tengo miedo de venir", señaló.

Luego, en otro mensaje de voz, se refirió a las acusaciones de violencia de género en su contra: "Respeto muchísimo ese tema (...) Sé que hay mucha sensibilidad social con eso y es delicado, pero no se puede acusar a nadie, hay que tener evidencias, un historial clínico, no se puede mostrar unas fotos y decir: 'él me pego'", dijo molesto.

Y no sólo habló de las agresiones que denunció Nannis, sino también sobre el tema de las adicciones: "Acá nadie está por morir, ni debe ser salvado. Soy un tipo que se cuida, que entrena. La gente me ve todo el tiempo. Yo vivo en un hotel en Puerto Madero y salgo a la calle, voy a almorzar, voy a cenar, me ven".

La palabra de Charlotte

Mientras que Alexander defiende a su madre, Axel (que vive en Marbella) y Charlotte Caniggia prefieren mantenerse neutrales al respecto.

Esta mañana, Charlotte aseguró estar "muy tranquila". En referencia a los dichos de Gonzalo Bonadeo, la participante del "Súper Bailando" evitó nuevamente meterse en la polémica: "Ni idea, no me meto. Hay gente que sale a hablar y se cuelga". Luego, se refirió a la decisión de su mellizo de iniciar acciones legales contra el periodista deportivo: "No sé, que haga lo que quiera, él sabe".

Con respecto a sus padres aclaró que sigue teniendo buena relación con ambos y que tiene planeado encontrase con su papá a su regreso de Brasil: "Creo que llega en estos días, obvio que lo voy a ver. Siempre los veo a mi papá y a mi mamá", indicó.

Y agregó: "Es verdad que ella (en referencia a Nannis) no sale mucho, pero el otro día fuimos a caminar por ahí". Enseguida, y frente a la pregunta de la notera de Los ángeles de la mañana, la joven desmintió las versiones que aseguran que su hermano tiene la entrada prohibida en el Faena, donde reside su padre: "Es mentira. Inventan tantas pavadas (...) Somos familia, jamás nos vamos a pelear".