Nicole Neumann bloqueó en vivo a Ángel de Brito: "Hoy es amigo y mañana es enemigo otra vez"

3 de diciembre de 2020 • 10:59

En el afán por saber sobre la vida privada de Nicole Neumann, el conductor de Nosotros a la mañana le pidió ayuda a Karina Iavícoli, su nueva panelista. Tras asegurar que la periodista era su único contacto en Los ángeles de la mañana, salió a la luz su enfrentamiento con Ángel de Brito, a quien bloqueó en WhatsApp por segunda vez, en vivo.

"Yo antes la volvía loca preguntándole y es una de las pocas famosas que siempre me contestó. Esto lo tengo que reconocer, porque hay cada una que no tiene ni dos años trabajando y ni te contesta", comentó la "exangelita" sobre su compañera de panel. Mientras Neumann aseguraba que ya no le queda ningún contacto en el programa de chimentos de eltrece, el Pollo Álvarez le mandó un audio en vivo a Ángel de Brito para ver a quien puede escribirle de ahora en más.

Sin embargo, la respuesta del conductor de LAM sorprendió a todos en el piso. "Nicole Neumann me puede escribir cuando quiera, no hay problema. Solo me tiene que desbloquear", lanzó sin filtro. Ante el asombro de sus compañeros, la rubia explicó: "Pasaron cosas. Teníamos muy buena relación, pero él se comportó de una manera que para mí fue sin humanidad, sin códigos. Rompió todos los códigos de una relación, no me gustó y ya no estoy a esta altura de mi vida para eso, así que chau, bloqueo".

Con intenciones de poner paños fríos y limar asperezas, Álvarez tomó el teléfono de su compañera y le preguntó si podía desbloquearlo. "No, porque hoy es amigo y mañana es enemigo otra vez. Me gustan las cosas lineales", advirtió la modelo. Sin embargo, el presentador de TV insistió y finalmente Neumann accedió: "Yo ya dije que no quería, pero si vos querés hacerlo, hacelo. Desbloquealo. Ya ni me acuerdo que pasó, la verdad".

Feliz por lograr su objetivo, El Pollo le mandó un mensaje al conductor de Cantando 2020 pidiendo que, de ahora en más, cuide a su compañera. Pero la respuesta irónica de Ángel ("es la mejor noticia del año") volvió a enojar a la modelo. "Obvio que es irónico, vive de ironías él. Yo no estoy en guerra con nadie, pero lo volvemos a bloquear. Porque encima tiene el tupé de ni escuchar el audio que le mandaste, creerá que viene de mí. Así que sabés qué, mi amor: ¡bloqueado! Besito", disparó la panelista furiosa.

