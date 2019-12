Gabriel Schultz se refirió a la denuncia por abuso sexual que radicaron contra su amigo, Pablo Rago Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 18:50

"Le mandé mensajes pero no hablé con él en estos días. Tarda en contestar; no me sorprendió porque siempre fue así", contó Gabriel Schultz cuando le preguntaron su opinión sobre la denuncia por un presunto abuso sexual cometido en 2015 , contra la actriz y maquilladora Erica Basile.

"Es mi amigo y no sé por qué está pasando esto. Espero que se resuelva lo más rápido posible porque la chica tiene familia pero Pablo también tiene familia, tiene un hijo, tiene una madre. Sé qué clase de persona que es. Confío en la inocencia de Pablo. Pero también respeto lo que ella dice porque siempre tuve esa postura y le creo a la mujer. Al mismo tiempo, yo confío en mi amigo", señaló Schultz, en diálogo con el ciclo televisivo Hay que ver.

Según contó Basile, ella conoció a Rago en el 2013, cuando el actor conducía TVR en Canal 9. Y justamente Schultz era su compañero en la conducción del programa. "A TVR, en general, iban extras. No sé cómo fue en este caso. Además, cada uno se iba en su auto: yo en el mío y Pablo en el suyo. No vi el momento en que le pidieron una foto", intentó recordar.

Notablemente angustiado por la situación por la que pasa su amigo, Schultz dijo: "Me duele que esté en esta situación. Lo quiero a Pablo. Respeto a la mujer y quisiera que se resuelva para que la verdad salga a la luz. Es muy incómoda la denuncia para mí. Siempre le creo a la mujer pero no quiero que lo que dice sea verdad. No lo niego, en absoluto, pero no quiero que sea verdad", finalizó.

Alejandro Cipolla, abogado de la denunciante, pidió el allanamiento de la casa de Rago, con la intención de encontrar videos o cualquier otro material que pueda ayudar a esclarecer lo sucedido.