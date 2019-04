Tinelli junto al jurado de Genios de la Argentina Crédito: La Flia Contenidos

Genios de la Argentina, el nuevo segmento de ShowMatch que se celebrará de forma paralela a Bailando por un sueño , se convertirá a partir de la próxima semana en una gran ventana que permitirá difundir el talento de cantantes, bailarines, acróbatas y aficionados a diversas expresiones artísticas de todo el territorio nacional.

En el año del 30 aniversario del programa conducido por Marcelo Tinelli , el nuevo concurso se desarrollará en distintos escenarios del país y contará con un jurado de notables integrado por Valeria Lynch, Lucía y Joaquín Galán y Patricia Sosa.

Más de 20.000 personas de todas las provincias participaron en el gran casting del reality, cuyo debut será el próximo jueves 2 por eltrece. La semana del debut estará dedicada el lunes y martes al Súper Bailando, mientras que el jueves y el viernes se realizará la transmisión de Genios, que "contará con una apertura sumamente emotiva", adelanta Chato Prada, productor general del ciclo junto a Federico Hoppe.

"Llevamos desde octubre con el casting por toda la Argentina y estamos sumamente contentos porque el talento que hemos encontrado es realmente increíble, tanto de chicos como de adultos. También fuimos a Paraguay y a Uruguay. Fue un proceso muy largo que continúa y con el que vamos a seguir todo el año", explica Prada. Para esta selección, el programa contó con varios equipos de productores, camarógrafos, coaches de canto y baile y otros profesionales. "Se recorrieron muchos lugares, pero no pararemos, porque muchos no pudieron acudir esos días a las audiciones y por eso vamos a volver a estas localidades, para que pueda acudir todo el mundo", añade.

La primera emisión del reality se realizará desde Santiago del Estero, desde el Nodo Tecnológico de esa ciudad, espacio que se acondicionó para tal fin y que va a ejercer de sede. "Pero desde allí no solo van a actuar santiagueños, sino gente de toda la Argentina. Lo novedoso es justamente esto, que el programa se trasladará algunas veces al interior del país. Vamos a armar un Showmatch en estadios con mucho público, con diez mil personas, haciendo hincapié en esa conexión con la gente y en reflejar los talentos y las historias de vida", agrega Prada, quien resalta, además, el trabajo que se está realizando en la puesta técnica y de decorados. "Desde 2005, desde 30 segundos de fama hasta el Bailando, que buscamos talentos con una convocatoria de artistas que siempre fue federal. Sentimos que ahí está lo rico: el programa siempre estuvo muy cerca de la gente", subraya.

De los miles de aspirantes a hacerse un lugar en la pantalla, solo un grupo reducido podrá finalmente aspirar a una exhibición tutorada y más prolongada de sus habilidades, así como al premio del certamen: una retribución económica y la posibilidad de una contratación por parte de la productora del programa, LaFlia. Sin embargo, tanto el jurado como los productores destacan la importancia del proceso y de la oportunidad para cientos de ellos de exhibir lo que hacen y de recibir consejos de parte de artistas experimentados como lo son los miembros del jurado.

Lucía Galán señala que lo que más la entusiasma "es el reencuentro de nuevo, como fue en Soñando por cantar, con las familias del país, con la gente que no tiene la posibilidad de acercarse a la capital ni de mostrar sus habilidades". La cantante de Pimpinela cree que va a ser un ciclo muy "emotivo" y adelanta que su papel, tanto como el de su hermano, residirá en "buscar lo mejor de cada participante, con el ánimo de apoyarlos e incentivarlos para que lo sigan haciendo, de entusiasmarlos tras haber tomado la decisión de hacer algo que les gusta y de haber llegado hasta ahí, siendo lo más afectuosos posibles, sea cual sea el resultado, para no desanimarlos y para que no piensen que ése es el único fin ni que nuestra palabra es decisiva para su futuro, porque no lo es", señala.

Joaquín Galán insiste en que su función será la de "descubrir y apoyar a la gente que no tiene la posibilidad de mostrarse entre tanto talento que hay en la Argentina". Tras casi cuatro décadas sobre los más grandes escenarios de todo el mundo, tanto él como Lucía recuerdan que para ellos también hubo un comienzo. "Nos sentimos muy identificados porque es un programa que va a la familia, a la música, a la gente que quiere iniciar una carrera, y nos identifica mucho porque en algún momento a nosotros alguien nos dio la oportunidad de mostrarnos. Las redes sociales ayudan hoy a conectarse con el mundo y a mostrarte, pero la fuerza de la imagen de la televisión sigue siendo muy importante y, sobre todo, con la convocatoria de Showmatch", señala.

Lucía agrega que el dúo intentará, desde su experiencia, "poner encima de la mesa" observaciones que les hubiera gustado recibir cuando empezaron a cantar, apuntando además aquellas otras que consideran que no aportan para quienes están empezando.

Valeria Lynch , por su parte, se confiesa inmensamente "feliz" del rol que asumirá como jurado y adelanta con qué espíritu lo afrontará. "Tantos años de trayectoria te colocan en un lugar de referencia para muchos artistas que luchan cada día para alcanzar sus metas y llegar a ser conocidos y reconocidos. Desde ese lugar que tengo el privilegio de ocupar, voy a tratar de juzgarlos y de aconsejarlos para aportar algo que les sirva y que puedan usar para el desarrollo de su arte -señala la cantante-. Estoy a favor de la crítica constructiva, de poder darles una devolución que les deje algo positivo, y soy consciente de que ese momento será irrepetible para ellos y de que se pondrán en juego muchas emociones, por eso pienso que mi opinión no debe herir susceptibilidades pero tampoco dejar de ser ecuánime y de prestar atención a la performance desde el punto de vista técnico e interpretativo. Voy a intentar encontrar el equilibrio justo", apunta.

¿Qué consejos daría la voz de "Señor amante" a un principiante? "Que sean auténticos y que arriba del escenario den todo de sí, porque ese momento puede marcar un antes y un después en sus vidas y en sus carreras, pero que no pierdan el foco de lo que siempre buscaron y desearon, que dejen aflorar los sentimientos a flor de piel para expresar al máximo las emociones y que no pierdan su esencia, eso que los hace únicos. Y, si pueden, que sueñen fuerte, ya que a la larga el talento sale a la luz", resume.

Patricia Sosa reflexiona sobre el semillero de grandes voces y artistas que aglutina la Argentina y destaca la importancia de "viajar a los lugares" para visibilizar su trabajo. "La gente empieza a sentirse con la autoestima más alta. Participé en el Soñando por cantar, de la misma productora, y puedo asegurar que lo que se vive en el interior no se vive en Buenos Aires. Allí la gente todavía saca la guitarra a la calle para cantar y al que sabe zapatear, por ejemplo, el de enfrente le ceba un mate. La música, el baile, el arte en general, une, en el verdadero sentido de la palabra unión, une almas. Es maravilloso lo que se logra. Y para quienes participen no va a ser un programa más, no lo es. Se van a presentar en un escenario que es realmente maravilloso", expresa la autora de "Aprender a volar" y "Endúlzame los oídos".

La artista adelanta que su aporte "siempre será nivelando para arriba" y cree que será "incapaz de ofender a nadie" con sus valoraciones, "porque ya el simple hecho de sortear el obstáculo de estar ante tanto público, con tantas cámaras, adelante de Marcelo Tinelli y siendo juzgado en tu lugar, eso ya tiene un puntaje valiosísimo. Sobrepasaste tus propias expectativas y estás parado ahí sin saber qué va a pasar. Eso merece el máximo de los respetos", matiza