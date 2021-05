Germán Tripel habló de su odio a Mambrú y disparó contra Gustavo Yankelevich: “No tuvimos contención”

“Odie a Mambrú durante mucho tiempo”, disparó Germán Tripel este viernes en Hay que ver. El cantante reveló, además, que le llevó mucho tiempo amigarse con su pasado, pero que ahora se divierte cantando las canciones del exitoso grupo pop.

Asombrados por su comentario, los conductores del ciclo, Denise Dumas y José María Listorti, indagaron más al respecto y el cantante explicó el motivo de su enojo con la banda que lo llevó a la fama. “Lo odie cuando entre en Rent y percibí otra parte del arte. A nosotros nos cachetearon mucho. A los cinco nos gustaba mucho la música y encontrarnos con artistas que admirábamos que de repente nos criticaban era un shock muy grande”, recordó.

Sin embargo, a ese conflicto se sumó la decepción que -junto a sus compañeros- sintió cuando se terminó el proyecto. “Lo más complicado fue estar como en una familia, tener a tu papá y que de repente de un día para el otro desaparezcan, no te llamen para ver cómo estás. Nosotros hicimos mucho esfuerzo por la banda, no teníamos que contar que teníamos novia, estábamos todo el tiempo guardados y cuando cayó, chau”, reveló molesto.

Mientras las panelistas preguntaban a quién se refería con sus dichos, Tripa fue contundente: “Me refiero a Gustavo (Yankelevich) y a toda la familia de RGB. En su momento yo lo he hablado mucho. Nos pusieron terapia de grupo para que funcione musicalmente, ¿por qué no me llamas al otro día para ver si necesitábamos algo? No tuvimos contención”, confesó sin filtro.

Tras asegurar que aún tiene contacto con el resto de los integrantes de la agrupación, el cantante no descartó un posible reencuentro musical. “Tenemos un grupo muy árido de Whatsapp. Nos juntamos hace como cuatro o cinco años a comer un asado y se habló de un posible reencuentro, pero no se dio”, comentó sin descartar que suceda en un futuro.

Y enseguida contó en qué anda cada uno de sus compañeros. “Pablo (Silberberg) tiene una banda con su hermano gemelo que se llama Inmigrantes y hacen música muy buena. Gerónimo Rauch está en España protagonizando comedias musicales, aunque ahora con la pandemia está todo medio parado. Manu (Ntaka) está mucho con los derechos afro culturales en Argentina y África y hace fusión de flamenco con pop. Y Milton (Amadeo) -que fue al primero que abrieron de la banda- tiene su proyecto solista y está tocando con (Javier) Malosetti en La colonia”, concluyó.

LA NACION