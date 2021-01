Gladys "La Bomba Tucumana" se arrepiente de su pelea con Micaela Viciconte Crédito: Instagram

Este viernes, Gladys "la bomba tucumana" pasó por Flor de equipo y se animó al 'cuestionario intragable'. Valiente, la cantante respondió cada una de las preguntas picantes y se vio obligada a recordar sus peleas mediáticas más violentas y por eso se fue sin probar ningún plato asqueroso.

"Dijiste que te sentías atraída por Ángela Leiva, ¿a qué otra famosa le darías?", disparó la conductora del ciclo para romper el hielo. Sorprendida por la pregunta, Gladys redobló la apuesta y se la jugó en vivo. "Una a veces se siente atraída por una mujer. Le daría a Flor Peña porque estaría cagándome de risa todo el día", respondió ante la mirada atónita de la actriz que rápidamente reaccionó fiel a su estilo: "Andá anotando los turnos, Polino".

Tras definirse como una persona "auténtica", la tucumana hizo referencia a sus peleas mediáticas y sorprendió con una confesión: "Cuando me equivoco pido disculpas. La pelea que menos me gustó y que no lo volvería a tener nunca más fue la que tuve con Micaela Viciconte. Me hizo muy mal, porque la chica tiene muchos seguidores en redes y me mataron. Yo soy una señora grande, muy sensible, del interior y ella se enganchó a pelearme muy feo", recordó angustiada.

Sin embargo, Viciconte no fue su única enemiga en el medio. Sus cruces con Karina "La Princesita" a lo largo de todo Cantando 2020 fueron noticia gala tras gala. "¿Qué hace mejor 'La Princesita' que vos?", lanzó Peña, tirándole de la lengua. Casi sin dudarlo, Gladys contestó: "Actuar. Es mejor artista que yo, tiene 10 en actuación", dando a entender que la jurado hizo un acting para tener prensa.

Las preguntas picantes no cesaron durante todo el juego. La intérprete de "La pollera amarilla" volvió a confesar sus sueños eróticos con Marcelo Tinelli ("Es un tipo tan atractivo, lindo y perfumado que me encanta"), también habló de algunos affaires no declarados hasta el día de hoy. "No te puedo decir los nombres. Te juro que nunca concreté con ninguno, pero me llamaban por teléfono y me buscaban. Los dos son muy famosos. Uno, es un periodista político de este país, ahora no está al aire, pero es muy conocido; y el otro, un conductor. Me tiraron onda, me llamaron, pero no me encontraron porque yo con señores casados no me meto", advirtió sin querer dar nombres.

