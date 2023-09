escuchar

Una nueva emisión de Got Talent Argentina (Telefe) fue blanco de memes en las redes sociales. El participante Lisandro Machado y Abel Pintos fueron las estrellas de la noche del jueves, luego de que el joven decidiera hacer su presentación con la canción “Te extraño”, de autoría del jurado del certamen. Puntualmente, su devolución causó revuelo.

Lisandro Machado pisó el escenario de Got Talent Argentina con una gran sonrisa y con guitarra en mano. “Canto hace muchos años, vengo de una familia de guitarreros. Mesa y sobremesa, guitarra de mano en mano y cantan, los primos, las tías”, señaló el joven oriundo de Chaco en su presentación, antes de admitir que estaba un tanto nervioso.

Un participante de Got Talent reversionó una canción de Abel Pintos y su reacción fue meme

Acto seguido comenzó a cantar y sorprendió con su elección con una canción del propio Abel Pintos, quien se mostró muy atento en su escucha. Sus gestos de asombro desconcertaban al público, ya que no se sabía si la presentación le gustaba o no. Luego de culminada la canción, Lisandro recibió una ovación de aplausos, ya que había generado un emotivo clima.

El participante recibió halagos por parte de La Joaqui, Emir Abdul Gani y Florencia Peña. Pero fueron las palabras de Abel Pintos las que eran esperadas por todos... y sorprendió al no aprobar la performance. “A mí no me gustó, pero me emocionaste mucho. No porque hayas elegido una canción mía en absoluto, sino porque vos sos emocionante”, sentenció. Además, le pidió al joven que deje las presentaciones familiares para subirse a los escenarios para que todos lo puedan disfrutar.

La devolución de Abel Pintos para quien cantó su canción: "No me gustó"

Por supuesto que esta devolución no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron ante las palabras del cantante con los ya clásicos memes con los que ejemplificaron con graciosas imágenes sus sentimientos.

Abel Pintos se volvió viral por la devolución a un participante (Captura Twitter)

“Todos esperando que Abel Pintos después del: ‘A mí no me gustó la versión’ diga: ‘Me encantó'. Silencio. La cara del participante que cantó su tema. Abel reconfirmando que no le gustó”, escribió una usuaria que eligió la escena de Bart Simpson bajo la lluvia para ejemplificar la tristeza que causaron esas palabras, esperando que el artista diera su mirada positiva .

Lionel Scaloni es utilizado como meme debido a su expresividad (Captura Twitter)

Por supuesto que la figura de Lionel Scaloni ya no escapa de ser utilizado como meme, debido a los diversos gestos que realiza el DT del seleccionado nacional ante la prensa. Y fue uno de ellos utilizado para mostrar el desconcierto ante la devolución de Abel, debido a que a muchos les gustó y justamente a él no.

Lisandro conquistó al público pero no a Abel Pintos (Captura Twitter)

Por otra parte, los memes se direccionaron para demostrar la aceptación por parte del público de la versión, aunque al autor no le gustó “El que está cantando la canción de Abel Pintos ya tiene mi voto”, escribió una usuaria y utilizó la figura de Moria Casan puntuando con un 10. Otro se mostró sorprendido por la performance, mostrando su aprobación.

Los memes fueron direccionados a la aprobación de la performance de Lisandro (Captura Twitter)

Lo cierto es que pese a la poca simpatía que mostró el cantante de “Oncemil” hacia el participante, le dio su voto positivo para que pasara de ronda, y su tres compañeros coincidieron, por lo tanto, Lisandro volverá al escenario de Got Talent Argentina, y la gran incógnita es si nuevamente elegirá un tema perteneciente al jurado.