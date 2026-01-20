LA NACION

En fotos: Graciela Alfano encendió Punta del Este con su look playero, a 55 años de la coronación que lanzó su carrera

A punto de que se cumpla un nuevo aniversario de su obtención del título “Miss Siete Días” en la disco Enterprisse de Mar del Plata, la actriz y exvedette sigue más vigente que nunca

Graciela Alfano sigue disfrutando del verano en Punta del Este. La exvedette, que ahora prefiere que la traten de empresaria y conductora y se define en sus redes sociales como "creadora digital", elige aprovechar los días soleados frente a la pileta antes que a orillas del mar
En plena tarde esteña, Grace se robó todas las miradas con un look playero de impacto. Lució una bikini de paillette en plateado que complementó con un kimono negro semitransparente, sombrero de rafia, sandalias Yves Saint Laurent y una totebag de tela by Prada
“Es muy importante la entrada a un lugar. Actitud, seguridad y magnetismo personal se dan la mano para decir: ¡Acá estoy, que empiece la fiesta!”, expresó Grace en una publicación de Instagram, donde tiene 1.2 millones de seguidores
“Superagers, personas cuyo cuerpo no corresponde a la edad cronológica. ¿Conocen a alguien así? Jaja", agregó en alusión a sí misma. El pasado 14 de diciembre, Alfano cumplió 73 años
En otro posteo, reflexionó y aconsejó a sus seguidores: “Nunca gasté mi tiempo ni mi energía en la validación de nadie. Con la mía me basta. Somos suficientes, somos merecedores de lo mejor. Sin validación, sin opinión de nadie"
Entre eventos nocturnos, tardes de relax y notas con distintos medios de comunicación, Grace -como le gusta que la llamen- se acomodó en una reposera frente a la pileta y luego posó para las cámaras
La semana pasada, Alfano fue noticia por su comunicación telefónica con Mauricio Macri luego de que el expresidente y Juliana Awada anunciaran públicamente su separación
"Quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos", reveló en diálogo con Moria Casán. Además, contó que había recibido el mensaje de Macri alrededor de las 4 de la mañana, aunque luego aclaró que el empresario estaba en Europa, por lo que se debía tener en cuenta la diferencia horaria
“Lo conocí hace mucho. Cuando tenía El periscopio tuvimos una relación de siete años”, reconoció sobre su vínculo con el expresidente durante la época del programa de chimentos que condujo por América en 1995
“Me encanta. Es muy ocurrente en la cama. Es muy divertido. Te juro, se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo”, aseguró en La mañana con Moria (eltrece). “Siete años con alguien y éramos clandestinos”, agregó
Antes de ser entrevistada por un medio periodístico, Alfano se sentó en uno de los sillones del hotel donde se encontraba alojada y degustó un jugo de naranja y un plato de frutas
“¡Alfanizarse ya y que empiece la fiesta cuando la reina entra!", es una de sus nuevas máximas
En 1971, Graciela Alfano fue coronada “Miss Siete Días” por Teté Coustarot y Ana María Contini, elegidas de los años anteriores. Luego fue Miss Argentina, Miss Belleza Internacional y el inicio de innumerables tapas de revistas
En 1971, Graciela Alfano fue coronada “Miss Siete Días” por Teté Coustarot y Ana María Contini, elegidas de los años anteriores. Luego fue Miss Argentina, Miss Belleza Internacional y el inicio de innumerables tapas de revistas
