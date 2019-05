Graciela Alfano se suma al equipo de Los ángeles de la mañana y su presencia promete generar polémica.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019 • 12:45

Después de estar algo alejada de los medios, a partir del lunes Graciela Alfano vuelve a la televisión. La actriz, que hace pocos días sufrió un violento episodio al ser acosada por un hombre en el barrio de Palermo, firmó su contrato para sumarse al ciclo que lidera las mañanas de eltrece, Los ángeles de la mañana.

La exjurado del "Bailando..." se suma así a la propuesta de Ángel de Brito y la idea de la productora es probarla como una nueva angelita. En tanto, Cinthia Fernández, que se había incorporado en el último tiempo al programa en reemplazo de Mariana Brey, quién está de licencia por maternidad, dejará de tener una presencia diaria, por ahora. "Cinthia no se va a ir definitivamente, siempre la tendremos en cuenta para reemplazar a alguna de las chicas en el caso que fuese necesario. Pero Graciela no es un reemplazo de Mariana [Brey], cuando ella se reincorpore, Alfano seguirá en el programa", explicaron desde la productora.

Esta semana fueron las negociaciones y la firma del contrato de Alfano, quien planea llegar al ciclo para revolucionar a las angelitas. "Yo fui nuera de Graciela -disparó Lourdes Sánchez-. Fue mi suegra, allá por el 2000, fui novia de su hijo Gonzalo. Por eso entonces, yo aún vivía en Corrientes y él iba mucho a verme, hasta que un día fui a su casa y me crucé a Graciela y a Matías Alé en bata. Fue muy gracioso".

Cinthia Fernández vs. Alfano

"No creo que Alfano sea buena compañera, me voy tirando una bomba bien a mi estilo", dijo Cinthia Fernández a modo de despedida luego de llorar al ver un video con un repaso de su estadía en el programa. Pero fue por más y recordó un mal momento que vivió junto a la actriz: "Una vez me encerró en un camarín, un 'Bailando...' allá por 2009 creo. Ella tenía un temita con las chicas jóvenes, un odio, y nos estábamos yendo por el pasillo en Ideas y me dice ´chiquita vení´ y traba la puerta. (...) No sabía qué me quería hacer. Me acorraló contra un escritorio, me dijo de todo y yo también le dije de todo, pero se me vino encima y pensé que me iba a pegar. Luego, escuché que pasaban el Chato [Prada] y [Federico] Hoppe y grité para que me sacaran. Hablé con la producción y en ese momento me pidieron que por favor quedé ahí, que no cuente nada, porque ella era jurado y no iba a estar bueno que tome estado público".

Por su parte, Yanina Latorre también quiso dejar su opinión sobre la nueva incorporación: "No te lo voy a permitir querida, Graciela es una diosa. Yo tengo muy buena onda". Así, con estos comentarios, ya se sintió en LAM la presencia de Alfano, que promete nuevos frentes de conflicto.