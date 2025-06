Gran Hermano 2025: las polémicas, traiciones y peleas que deja esta edición y quién se quedará con el premio mayor

Faltan pocos días para saber qué participante ganará Gran Hermano 2025, apague la luz y se lleve más de 80 millones de pesos. Tras más de doscientos días de aislamiento, Santiago “Tato” Algorta, Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz y Luz Tito están cada vez más cerca del premio mayor. Pero si algo caracterizó a esta edición son las fuertes polémicas que protagonizaron los jugadores dentro de la casa más famosa del mundo.

Todo por lo cigarrillos

En esta edición, como nunca, el cigarrillo dentro de la casa fue uno de los protagonistas absolutos y despertó varios enfrentamientos. La necesidad de varios de los participantes de consumir nicotina los llevó a límites insospechados.

Sandra, una de las protagonistas en las siempre acaloradas peleas por los cigarrillos ADRIAN DIAZ BERNINI

Una de las que peor la pasó fue Sandra Priore que, pocos días antes del 24 de diciembre, amenazó con irse por la falta de puchos. Enojada porque sus compañeros eligieron otro tipo de premio para el desafío que les propuso Gran Hermano, la pescadora estalló: “Viene el 24 y hace tres días que no fumo y estoy tratando de manejarlo. Y más allá de que está bien, no tienen por qué elegir el asado, el vino y los atados de cigarrillo. Pero bueno. No tuvieron tampoco consideración y no lo voy a poder sostener. Hasta la otra semana no hay posibilidades de hacer ninguna prenda porque él no va a estar. Y la verdad es que no voy a seguir angustiándome. La estoy pasando mal desde la otra vez”, contó angustiada entre llantos.

Por la misma razón, una de las peleas más recordadas del ciclo la provocó Catalina Gorostidi que, junto con Gabriela GiataGianatassiotia Fenocchio, revisó sin permiso las pertenencias de Luz y le robó dos cajas que tenía escondidas. Gritos, acusaciones cruzadas y amenazas de venganza fueron parte del fuerte episodio. El tema fue debate dentro y fuera de la casa pero el momento cúlmine del “puchogate” llegó cuando Petrona Jerez entró de visita, a hacer campaña por uno de sus compañeros, con cigarrillos escondidos entre su ropa. El “Big” no toleró el contrabando y la expulsó inmediatamente del juego.

El triángulo amoroso

Desde el comienzo del reality, Giuliano “Nano” Vaschetto fue disputado por dos mujeres dentro de la casa. Jenifer Lauría y Chiara Mancuso pusieron sus ojos en él de manera diferente, y estuvieron enfrentadas por el triángulo amoroso que se formó.

Si bien Nano optó por quedarse con Lauría -expareja de Ricardo Centurión-, seguía alimentando las expectativas de la otra joven. Las vueltas del juego hicieron que dos de los tres fueran eliminados y que Mancuso -subida el personaje de “la Cobra”- fuera la que quedara mejor parada. Pero en Gran Hermano nada no es lo que parece y todos se volvieron a ver las caras en el repechaje. Esta vez, Chiara tuvo que decidir entre Nano y Renato, para que uno de los dos regresa al reality, ya que habían obtenido la misma cantidad de votos, y optó por el participante peruano, a modo de venganza.

El congelados que salió mal

Durante la larga estadía dentro de la casa, los participantes recibieron la visita de alguno de sus seres queridos en el desafío del ‘Congelados’, en el que no deben moverse ni decir una sola palabra. Brian Alberto, fue el primer participante de esta edición en quedar “nominado para siempre” debido a la reacción que tuvo al ver a su pareja ingresando a la casa vestida de novia para hacerle una propuesta matrimonial.

El vendedor ambulante no solo lloró y abrazó a su amada, sino que hasta le susurró algunas palabras. Esto provocó una catarata de mensajes en las redes sociales que pedía una sanción ejemplar y así fue. Pero este no es el único episodio polémico que protagonizó el joven: Luz Tito y Luciana Martínez lo acusaron de levantarles el acolchado mientras dormían, sin su consentimiento, una noche de guerra de almohadas.

Finalmente, en un versus con la jujeña, se fue por decisión del público con el 52.4 por ciento de los votos.

El acoso que no fue

A medida que van pasando los meses de aislamiento, las relaciones dentro de la casa van mutando y muchas veces se confunden las cosas. La convivencia es compleja y las peleas están siempre a flor de piel. Uno de los episodios más delicados que despertó un fuerte enojo entre los seguidores del reality fue el que vivieron Luciana y Santiago “Bati” Larrivey, que les costó a ambos la eliminación del juego.

Todo comenzó cuando “Bati” le comentó a sus compañeros que se sentía incómodo por determinados comentarios subidos de tono de la santacruceña. Luego manifestó dentro del confesionario que ella no respetaba sus límites y hasta llegó a usar la palabra acoso, cuando nada de eso había pasado. El Big levantó el guante y advirtió: “Celebro todo tipo de vínculos, la galantería, el piropo, el doble sentido, pero siempre que haya consentimiento. Cuando alguien expresa incomodidad, la cuestión cambia”.

Por su parte, la integrante del Tridente se defendió argumentando que ellos habían hablado previamente y tras un pedido de disculpas todo quedó claro. “ Siempre fue todo juego y me alejé . No hace falta hacer circo de nada. Esto es ‘péguele a Luciana que es gratis’, ya entendí todo”. Esa semana, la joven fue eliminada y poco después la gente decidió sacarlo a él.

El casting de la polémica

Santiago es uno de los participantes que más enojos generó entre sus compañeros, desde el primer momento. Y es que el uruguayo goza de mucha popularidad, es muy mental y todo el tiempo está pensando en el juego.

Como todos los años, Santiago del Moro le mostró a los jugadores de la casa el casting con el que se presentaron al programa y la audición de Tato fue la que más dio que hablar por una polémica frase. En el video se lo puede ver al joven con una actitud canchera y ganadora, imagen completamente diferente a lo que mostró dentro de la casa. “ Me encanta conocer chicas nuevas, pero me aburro rápido. Me asfixio con la idea de estar mucho tiempo con alguien. Me gustaría tener un álbum de las mujeres con las que estuve ”, dijo y despertó las críticas de varios de sus compañeros.

Ulises, entre otros, aprovechó la situación para subrayar que el líder del Tridente tiene dos caras y que nunca fue sincero.

El paso de dos polémicas ex

Si algo caracterizó a esta nueva temporada del reality de Telefe fueron los ingresos y regresos inesperados. El 10 de febrero, ocho participantes nuevos llegaron sorpresivamente a la casa para aportar aire nuevo a la convivencia. Tiempo después, ingresó Juliana “Furia” Scaglione, de la edición pasada, votada por el público. Lejos de lo que se podía esperar, Furia tuvo un perfil muy bajo dentro de la casa y a los 16 días decidió irse por propia voluntad.

“No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero, veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando “, argumentó. En su paso por el reality logró desarmar algunas alianzas pero no tuvo el efecto esperado por la producción del programa.

Para reemplazarla, entró Catalina Gorostidi, primero aliada y luego antagonista de Furia en Gran Hermano 2024. Desde el día uno, la exparticipante decidió hacerle la vida imposible al Tridente conformado por Tato, Luz y Luciana. No solo se dedicó a desarmarlos, o robarles cosas personales, sino que llegó a poner un cuchillo en el cuello de un peluche como advertencia, según ella en todo de broma. Además, cruzó todos los límites cuando puso en peligro la salud de Santiago al manipular su comida con algo que tiene prohibido comer, ya que padece una enfermedad inflamatoria y aparte tiene hipotiroidismo. Por supuesto que esto le valió una sanción y provocó el repudio de los seguidores del programa. Cata quedó nominada y al poco tiempo fue eliminada de la casa.

Una pelea que llegó a las manos

A medida que pasan los días, los límites de la convivencia se van modificando. Las peleas son cada vez más frecuentes, los gritos se vuelven algo cotidiano y muchas veces forman parte del desahogo. Enfrentamientos durante esta temporada hubo muchos pero nada se compara con un cruce que tuvieron La Katia “La Tana” Fenocchio y Luz por unos maquillajes.

Todo comenzó cuando Katia no toleró una mala contestación de la jujeña y la increpó. “¿Por qué me tenés que contestar así? No me digas idiota, yo no te estoy faltando el respeto”, le recriminó casi cara a cara. “Bajame la voz”, le pidió Tito antes de empujarla del cuello con una mano. La motoquera no tomó nada bien ese gesto y subió la apuesta al grito de “ A mí no me empujás, atrevida ”.

Tras el incidente, el “Big” les advirtió: “Tengan cuidado, porque sus discusiones o diferencias no deben escalar a situaciones que me obliguen a dar una sanción severa”. Este episodio no pasó a mayores, ni tuvo consecuencias.

La muerte que generó debate

Si bien esta noticia tuvo más que ver con el afuera que con el adentro, la muerte de la abuela de Martina Pereyra despertó un fuerte debate en redes. A la participante no se le comunicó nada de lo sucedido por pedido de la familia, pese a que varias veces se la pudo ver a la participante hablando de ella e incluso haciendo referencia a que no estaba bien de salud.

Al salir de la casa, la joven se enteró, y cuando volvió al reality para hacer campaña por Tato, en un momento se emocionó por un dibujo de Luciana que hacía referencia a su ser querido. Sin poder dar ninguna información, tuvo que disimular la angustia frente a sus excompañeros.

Una trampa que no resultó gratuita

Ulises Apóstolo es uno de los participantes más extravagantes e inteligentes del reality. El cordobés, que está acostumbrado a transitar el mundo de la política por su trabajo, suele dar largos sermones a cámara sobre su honestidad. Es rápido, ocurrente e imaginativo y seguramente todo eso lo llevó a querer violar las reglas y hacer trampa, en medio de una prueba en la que los participantes de disputaban una moto.

Gabriela Gianatassio, quien se había consagrado como ganadora del desafío y del liderazgo semanal, fue descalificada luego de admitir que recibió ayuda, durante la competencia, a través de diferentes gestos del joven “del interior del interior”. Gran Hermano le sacó esta confesión casi en un cuestionario de mentira verdad, ya que los televidentes manifestaron durante toda la competencia que esto estaba pasando y por la queja de Tato. Ambos fueron enviados a placa por hacer trampa y esta fue una de las razones por las que, tiempo después, la brasileña fue eliminada.

La polémica por los “acomodos”

En todas las ediciones de Gran Hermano quienes siguen el reality elaboran todo tipo de teorías sobre los participantes que supuestamente están acomodados. Esta vez se especuló con que Juan Pablo De Vigili no iba a ser eliminado de la casa por el sponsor que tenían sus perros, o que Selva Pérez llegaría a la final porque su marido era la cara, en Uruguay, de una importante firma. Pero lo que sorprendió y generó mucha polémica fue la jugada de Sandra, que dejó fuera de juego a Lourdes Ciccarone por una charla sobre otra participante.

En una conversación entre ellas y la Tana, la pescadora insinuó que Eugenia Ruiz fue quien decidió entrar meses más tarde de haberse iniciado el ciclo debido a que no quería pasar las fiestas lejos de su hijo. A la vez, acusó indirectamente a Chiara Mancuso de utilizar el apellido de su padre para avanzar dentro del juego y la comparó con la santiagueña: ”Esta va a terminar igual que Chiara, iba al confesionario porque lo tenía de amigo íntimo y así terminó“, advirtió.

Pero como el ”Big" todo lo ve -y lo oye-, visiblemente enojado, emitió un comunicado en el que invitó a irse a todo jugador que sospechara de las reglas del juego o no estuviera conforme con algo del programa. Lo que más llamó la atención fue que, tras las duras palabras del dueño de casa, Sandra junto con Katia, le hicieron creer a Lourdes que fue ella quien afirmó lo de la supuesta ventaja, ella “pisó el palito” y terminó pidiendo disculpas por algo que no había dicho y, días más tarde, fue eliminada por el voto del público.

¿Quién tiene más posibilidades de ganar Gran Hermano?

Ulises, Tato, Eugenia y Luz son los finalistas de Gran Hermano 2025

Quedan pocos días para saber quién será el gran ganador del reality. Este domingo, Santiago del Moro entrará a la casa para hacer un repaso junto a los cuatro finalistas sobre su paso por el programa. El lunes, el participante menos votado se irá y quedará en el cuarto puesto. Todo indica que será Eugenia: en las encuestas de las redes sociales es la menos elegida y la que está más lejos del prototipo de personaje que votan quienes siguen Gran Hermano.

En cuanto a quién es el candidato para llevarse el premio mayor, todo puede pasar. Es la primera vez que no hay un ganador claro. Ulises creció mucho en el último tiempo pero no pasó la cantidad de versus que ganó Luz, ni tiene la popularidad de Tato. Es probable que el cordobés quede en un segundo lugar, ya que los votos al Tridente se dividirán. En cuanto al participante uruguayo, es muy querido pero también tiene mucho hate de varios fandoms. ¿Será el turno que después de mucho tiempo gane una mujer? El supremo lo dirá.