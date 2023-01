Gran Hermano: ante las lágrimas de Daniela y Nacho, Thiago se convirtió en el nuevo eliminado

escuchar

Noche de domingo, y eso en Gran Hermano significa gala de eliminación. Poco después de las 22:15, Santiago del Moro ingresó al estudio del reality, y saludó a todo el público. Entre aplausos, la noche se anticipaba muy peleada entre los tres nominados, con Agustín, Camila y Thiago en placa. Y en medio de debates, fricciones, y sorpresas, así transcurrió otra jornada en Gran Hermano.

La noche comenzó con un clip en el que Nacho se mostró muy emocionado por el gesto de Maxi, que como líder, lo eligió para salvarlo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, algunos de los hermanitos y hermanitas apuntaban a Thiago como el gran candidato a irse, aunque él mismo se tenía toda la fe. “La cosa está tensa”, aseguraba el conductor antes de saludar a todos los participantes, a través del monitor de la casa. Luego Santiago le dio la palabra a Thiago, y el joven aseguró: “Estoy esperando la decisión de la gente, no me siento nervioso, quiero seguir hasta lo último. Siento que hoy no es mi día de irme”. Por su parte, Camila expresó: “Yo siempre tengo nervios, igual confío en la gente, espero el apoyo, pero todo pasa por algo”. En último lugar, Agustín concluyó: “Estoy tranquilo hasta que llegue el momento de los sobres, esperando renovar ese voto de confianza con la gente, seguir adelante una semana más, camino a la final como es mi gran sueño”.

A continuación, Alfa fue el protagonista de un informe en el que hacía un análisis de la placa, y apuntaba a Thiago como gran candidato. “Lo que yo creo, es que cuando salís en la placa, la gente afuera te hace pagar todas juntas”, aseguraba Alfa, ante la mirada de Romina, Julieta y Daniela. Pero entre lágrimas, luego Walter le pedía perdón a Thiago por haberlo nominado, y le reconocía que no quería verlo afuera del juego. Con mucho pesar, ese jugador reconoció que falló su estrategia.

Las 22:40 fue el horario elegido para anunciar quién era el que hasta ese momento, había recibido la menor cantidad de votos negativos. Ese jugador o jugadora, garantizaba de ese modo su permanencia en la casa una semana más. En un clima de mucha ansiedad entre los hermanitos, Del Moro le pidió a Camila algunas palabras, y ella dijo: “Estoy con muchas ganas de seguir, soy lo que ven”. En su turno, Thiago agregó: “Desde el primer día fui el mismo, desde que entré por esa puerta. Y nunca esperé estar acá, y espero llegar a la final”. Finalmente, Del Moro anunció que la salvada era Camila, y luego la escribana reveló que los votos en contra de esa jugadora, representaban poco menos del ocho por ciento.

Más adelante, Lucila Agustín y Daniela, de manera separada, fueron convocados al confesionario. Gran Hermano detectó que en numerosas oportunidades, ellos faltaron a una de las reglas más elementales para los jugadores que luego de estar un tiempo afuera del juego, vuelven a través del repechaje. Y de esa manera, la voz en off le dijo a Daniela: “Vos tenés claro que no podés brindar información del afuera, y he advertido que no siempre cumplís con esta regla. Muchas veces dejas entrever alguna información”. De esa manera, todos quedaron avisados de no cometer el error que dejó a Juliana afuera de juego.

Otro momento muy tenso de la noche, fue uno protagonizado por Romina y Julieta, quienes detectaron una mentira de Daniela, vinculada a su nominación a Thiago, y que derivó en que la arrinconaran para preguntarle cuál era su verdad. Venganiela se negó a decirles cómo había sido su estrategia, y eso provocó una profunda molestia en Romina, que le exclamó: “Perdoname, pero sos muy mentirosa”. Es indudable que ese grupo empieza a mostrar fracturas, y puede que sea inminente el que Daniela quede en placa.

En otro tramo de la emisión, hubo un divertido momento en el que Gran hermano sorprendió a las participantes con un spa adentro de la casa. La cena de los nominados, con Camila, Thiago y Agustín, fue una instancia más relajada, en la que no hubo fuertes discusiones como sí ocurrió en otras comidas similares.

Finalmente llegó la instancia decisiva de la noche, en la que se debía anunciar quién era el eliminado. Y con toda la atención puesta en el sobre que escondía el nombre del expulsado, Del Moro reveló que Thiago había quedado afuera del reality.

