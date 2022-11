Gran Hermano: con un pico de rating que superó los veinte puntos, la Tora fue la nueva eliminada

escuchar

No es un domingo de eliminación cualquiera en Gran Hermano, porque en la cuerda floja se encontraban tres figuras de que, de una u otra manera, eran muy fuertes en el marco del juego. Juliana por un lado, Lucila (la Tora) por el otro, y Alfa integraban esa lista de nominados que se enfrentaban al voto del público. En una noche de momentos muy difíciles, hubo una nueva despedida adentro del reality.

A las 22:15 puntual, Santiago del Moro ingresó al estudio de Gran Hermano, entre los aplausos del público y la presencia de distintas hinchadas que vitoreaban el nombre de su jugador o jugadora favorita. Al momento de presentar la gala, el conductor se metió en la casa, y allí expresó: “Sé que vienen de un fin de semana movido, agitado, y hoy es un día complicado y triste. Ustedes mandan a placa, pero quien decide es el supremo, los espectadores, que cada domingo eliminan a uno de ustedes”. Al referire sobre su posible eliminación, Juliana dijo: “Ahora estoy bien, ayer anduve bastante bajón, un poco nerviosa, pensando mucho, pero feliz. Si me tengo que ir, me voy a ir feliz porque se que afuera me va a esperar algo maravilloso también. Si me tengo que quedar, que ojalá sea así, más que feliz también”. Con respecto a sus diferencias con la Tora, Juliana agregó: “Hubo cosas que me hicieron dudar de la lealtad acá adentro, entiendo que es un juego, pero es difícil, se vive todo muy intensamente”.

Ante una posible expulsión, en su turno, Lucila comentó: “Estos días anduve tranquila, recién ahora estuve un poco nerviosa, con ansiedad, con fe y con confianza, porque sé que el juego que vengo jugando siempre fue de lealtad, de confianza, por lo menos con los míos, y sé que la gente del otro lado lo vio, y seguro que mis compañeros del otro lado lo van a ver. Me quiero quedar, obviamente. Y que pase lo que pase, va a andar bien”. Por último, Alfa concluyó: “Ya tengo experiencia en esto. Yo entré acá siendo yo, y mi juego fue ser yo. Me enteré de cosas en los últimos días que han pasado acá adentro, entonces si tuviera que salvar a alguien, siendo fiel a lo que siento, me salvaría a mí”.

Más adelante, el conductor dio pie a un clip que mostraba la profunda molestia que sintió Alfa con Romina, cuando le hizo un chiste, y él se mostró muy ofendido al respecto. Preocupada por la reacción de su compañero, ella le dijo: “Vos un montón de veces me has dicho chistes y yo no me los tomé a mal”. Pero frente a esas palabras, él solo retrucó: “Me dijiste degenerado”, y Daniela visiblemente angustiada, le comentó: “Me fui de boca, pero no me hagas sentir mal, te pido disculpas”. Alfa, dijo que deseaba irse y, finalmente, expresó: “No tengo ganas de bancarme más nada, no tengo ganas”.

Entre muchos nervios, luego llegó la instancia de revelar quién era el primer salvado. Sobre en mano con el voto del público, y ante la expectante mirada de los tres nominados, el conductor mostró el nombre del primero que fue Alfa. Con menos del cinco por ciento de los llamados en contra, Walter fue el primero en salir de la placa, asegurándose su estancia en la casa durante una semana más.

A continuación, el conductor presentó un informe en el que Juliana se mostraba profundamente molesta con Lucila, y frente a la cámara, ella aseguró: “La Tora es una persona que nos manipuló para hacer complot, después puso todo el grupo en contra mío, es cizañera y mentirosa”. A continuación, hubo un repaso con el cruce que ambas tuvieron el sábado a la noche, que terminó con las dos gritándose en el jardín de la casa, y con Maxi llevándose a su pareja para resguardarla de esa discusión.

Como era de esperar, los últimos días no fueron fáciles para Maxi con la nominación de su pareja. El cordobés se mostró muy nervioso, y llegó a tener algunas pequeñas fricciones con Alexis, que eligió no salvar a Juliana. Por ese motivo, Maxi le pidió perdón, en una situación muy similar a la que vivió Nacho, que también se disculpó con la Tora por no haberla salvado.

Finalmente llegó la instancia decisiva de la velada, y cerca de las 23:50, Del Moro anunció que tenía el resultado de la votación final. Por ese motivo, entró una vez más en la casa, y en un clima de grandes nervios, el conductor anunció: “Por voto del público, quien abandona la casa más famosa del mundo es Lucila”.

El rating de la eliminación

Alfa, durante su nominación en una nueva gala de la casa de Gran Hermano (Captura de TV)

Una vez más, Gran Hermano demostró unos números notables en materia de rating, con un encendido que le permitió a Telefe acomodarse en lo más alto de la grilla. La emisión de Por el mundo, con la conducción de Marley, le permitió al canal alcanzar un número de 12.1, que ascendió meteóricamente al comienzo del reality, llegando a 18 puntos.

El rating de Gran Hermano se mantuvo muy parejo a lo largo de la transmisión, y de 18 puntos, pronto subió a veinte, hasta alcanzar un pico de 22.7, un máximo que vale la pena destacar en el marco de una televisión en la que no abundan esos valores.

LA NACION